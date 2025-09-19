EURCAD - Khuyến nghị từ Ngân hàng MUFG
Tập đoàn tài chính Mitsubishi UFJ (MUFG) đã đưa ra khuyến nghị cho cặp tiền tệ EURCAD. MUFG khuyến khị đặt lệnh...
Tin tức thị trường
BOJ giữ nguyên lãi suất ở mức 0,50% với tỷ lệ bỏ phiếu 7–2; Hajime Takata và Naoki Tamura ủng hộ nâng lãi suất lên 0,75%. Một bước tiến mới hướng tới bình thường hóa chính sách: BOJ sẽ bắt đầu bán ra các...
Micron Technologies là một trong những nhà sản xuất bộ nhớ và giải pháp công nghệ bán dẫn hàng đầu thế giới, phục vụ nhiều ứng dụng từ máy tính cá nhân, trung tâm dữ liệu, thiết bị di động đến ngành ô tô....
Dự báo lãi suất – Năm thứ 1 (Q3): thực tế 3,4%; trước đó 3,6%; Dự báo lãi suất – Năm thứ 2 (Q3): thực tế 3,1%; trước đó 3,4%; Quyết định lãi suất của Fed: thực tế 4,25%; dự báo 4,25%; trước...
Tuần mới bắt đầu với sức mạnh của USD so với các đồng tiền chính trong khi lợi suất tiếp tục tăng và các chỉ số của...
Goldman Sachs đưa Bitcoin trở lại bàn giao dịch AWS ra mắt Amazon Managed Blockchain cho Ethereum Cổ phiếu của MicroStrategy giảm 50%...
Diễn biến đi xuống trên thị trường vàng đã tăng tốc trong tháng Hai khi lợi suất của Mỹ bắt đầu tăng nhanh. Giá vàng giảm...
Thị trường châu Âu giao dịch cao hơn DE30 vượt qua ngưỡng kháng cự 14.060 điểm CEO ThyssenKrupp muốn đơn vị thép...
Credit Agricole đã đưa ra khuyến nghị cho cặp tiền EURAUD. Ngân hàng khuyến nghị đặt lệnh bán cặp tiền theo các...
Đô la Mỹ đang giao dịch cao hơn so với hầu hết các đồng tiền chính vào đầu tuần mới khi đang được hỗ trợ bởi tâm lý...
Vào ngày thứ 6 vừa qua (5/3/2021), đồng USD lại có một chiến thắng tưng bừng khi kết quả Non Farm Payroll đều ở mức tốt (Tỷ lệ thất...
Thị trường châu Âu dự kiến sẽ mở cửa cao hơn Các cơ sở dầu mỏ của Ả Rập Xê Út bị Houthi nhắm tới Sản...
Chứng khoán châu Á đang giao dịch thấp hơn vào đầu tuần mới trong bối cảnh lo ngại rủi ro gia tăng. Nikkei giảm gần 0.5%,...
Các chỉ số châu Âu kết thúc phiên giảm điểm sau phiên giao dịch đầy biến động Chứng khoán Mỹ dao động...
Các chỉ số châu Âu giao dịch thấp hơn DE30 đấu tranh gần đường trung bình động 200 giờ Đức sẽ bồi...
Bảng lương phi nông nghiệp đã tăng lên 379 nghìn việc làm vào tháng 2 sau khi tăng 166 nghìn việc...
Lợi suất trái phiếu tăng, đặc biệt là ở Mỹ, vẫn là chủ đề chính trên thị trường. Chủ tịch Fed Powell tiếp tục phớt lờ...
Cổ phiếu Tesla (TSLA.US) giảm gần 10%, kéo dài mức lỗ của ngày hôm qua do lãi suất tăng và sự điều chỉnh...
Trong thời gian bắt đầu phiên giao dịch tại Phố Wall, người ta có thể quan sát thấy sự lạc quan rõ ràng của các...
Nền kinh tế Mỹ bất ngờ có thêm 379 nghìn việc làm trong tháng 2, so với mức tăng 166 nghìn việc làm đã...
USD đang tăng so với hầu hết các đồng tiền chính vào thứ Sáu, sau khi lợi suất trái phiếu kho bạc tăng đột biến. Giao...
Credit Suisse đã đưa ra khuyến nghị cho cặp tiền USDCHF. Ngân hàng khuyến nghị đặt lệnh mua cặp tiền với các mức sau: Điểm...
