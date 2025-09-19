Tin nóng: Báo cáo NFP vượt xa mong đợi
Nền kinh tế Mỹ bất ngờ có thêm 379 nghìn việc làm trong tháng 2, so với mức tăng 166 nghìn việc làm đã...
Tin tức thị trường
BOJ giữ nguyên lãi suất ở mức 0,50% với tỷ lệ bỏ phiếu 7–2; Hajime Takata và Naoki Tamura ủng hộ nâng lãi suất lên 0,75%. Một bước tiến mới hướng tới bình thường hóa chính sách: BOJ sẽ bắt đầu bán ra các...
Micron Technologies là một trong những nhà sản xuất bộ nhớ và giải pháp công nghệ bán dẫn hàng đầu thế giới, phục vụ nhiều ứng dụng từ máy tính cá nhân, trung tâm dữ liệu, thiết bị di động đến ngành ô tô....
Dự báo lãi suất – Năm thứ 1 (Q3): thực tế 3,4%; trước đó 3,6%; Dự báo lãi suất – Năm thứ 2 (Q3): thực tế 3,1%; trước đó 3,4%; Quyết định lãi suất của Fed: thực tế 4,25%; dự báo 4,25%; trước...
USD đang tăng so với hầu hết các đồng tiền chính vào thứ Sáu, sau khi lợi suất trái phiếu kho bạc tăng đột biến. Giao...
Credit Suisse đã đưa ra khuyến nghị cho cặp tiền USDCHF. Ngân hàng khuyến nghị đặt lệnh mua cặp tiền với các mức sau: Điểm...
Giá dầu bắt đầu phục hồi sau đợt giảm đầu tuần vào thứ Tư và đà tăng đã tăng tốc đáng kể vào ngày...
Chủ tịch Fed Powell đã đánh giá thấp việc lợi suất tăng trong bài phát biểu ngày hôm...
Quyết định của OPEC khá rộng rãi và phản ứng của thị trường rất tích cực. Hầu hết các quốc gia sẽ giữ nguyên...
Thị trường châu Âu mở cửa phiên thấp Báo cáo NFP dự kiến cho thấy tăng 182 nghìn việc làm...
Các chỉ số của Mỹ đã sụt giảm vào ngày hôm qua và kết thúc ngày thứ ba liên tiếp giảm....
Credit Suisse đã đưa ra khuyến nghị cho cặp tiền USDJPY. Ngân hàng khuyến nghị đặt lệnh mua cặp tiền theo các mức...
US100 giảm mạnh trong ngày hôm nay bất chấp việc Phố Wall mở cửa tích cực. Đây là một phản ứng tiếp theo đối với việc...
Chứng khoán Mỹ giảm điểm sau bình luận của Powell Lợi tức trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng trên 1.5% Vàng...
Bộ Lao động đưa tin hôm thứ Năm, số hồ sơ lần đầu nộp bảo hiểm thất nghiệp trong tuần kết thúc vào ngày 27 tháng...
Cổ phiếu Exxon (XOM.US) tăng hơn 4% sau khi Giám đốc điều hành Darren Woods nhắc lại cam kết của công ty đối với cổ tức. Woods...
Báo cáo NFP phát hành vào Thứ Sáu, 1:30 chiều GMT Thị trường kỳ vọng tăng 185 nghìn bảng...
Số người Mỹ nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp là 0.745 triệu trong tuần kết thúc vào ngày 27 tháng 2, so với 0.730 triệu...
Cổ phiếu Zoom đã tăng gần 400% vào năm 2020 Công ty được hưởng lợi rất nhiều từ đại dịch Covid-19 Kết quả...
Đồng đã được giao dịch dưới áp lực kể từ cuối năm. Kim loại công nghiệp vẽ ra mô hình đầu và vai với...
US100 đang trong giai đoạn điều chỉnh giảm. Nhìn vào khoảng D1, có thể thấy rằng chỉ số đã đạt đến hỗ trợ chính...
