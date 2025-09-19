🔼Bạc bật lên cao hơn❗
Nhìn vào biểu đồ của bạc, có thể thấy một tình huống kỹ thuật thú vị. Trong phiên giao dịch ngày...
BOJ giữ nguyên lãi suất ở mức 0,50% với tỷ lệ bỏ phiếu 7–2; Hajime Takata và Naoki Tamura ủng hộ nâng lãi suất lên 0,75%. Một bước tiến mới hướng tới bình thường hóa chính sách: BOJ sẽ bắt đầu bán ra các...
Micron Technologies là một trong những nhà sản xuất bộ nhớ và giải pháp công nghệ bán dẫn hàng đầu thế giới, phục vụ nhiều ứng dụng từ máy tính cá nhân, trung tâm dữ liệu, thiết bị di động đến ngành ô tô....
Dự báo lãi suất – Năm thứ 1 (Q3): thực tế 3,4%; trước đó 3,6%; Dự báo lãi suất – Năm thứ 2 (Q3): thực tế 3,1%; trước đó 3,4%; Quyết định lãi suất của Fed: thực tế 4,25%; dự báo 4,25%; trước...
Thị trường châu Âu dự kiến mở cửa phiên thấp Thị trường dầu chờ đợi cuộc họp của OPEC+ Bài...
Các chỉ số của Mỹ đã kết thúc phiên giao dịch ngày hôm qua ở mức thấp hơn. S&P 500 giảm 1.31%, Nasdaq...
Thủ tướng Anh Sunak tiết lộ nhiều gói kích thích hơn Lợi tức trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm của Mỹ tăng trở lại Tồn...
Cổ phiếu Dollar Tree (DLTR.US) cổ phiếu tăng gần 5% bất chấp thực tế công ty đã công bố lợi nhuận hàng quý trái...
Dịch vụ Mỹ tăng trưởng ở mức thấp nhất trong 9 tháng Áp lực giá tăng mạnh Chỉ số dịch vụ ISM của Mỹ đã giảm...
Thị trường chứng khoán châu Âu suy giảm DE30 dao động lên xuống sau phiên mở cửa Beiersdorf...
Theo Báo cáo Tình trạng Dầu mỏ của EIA, dự trữ dầu thô ở Mỹ tăng 21.563 triệu thùng trong tuần kết thúc vào...
Chỉ số phi sản xuất ISM của Mỹ đã giảm xuống 55.3 trong tháng 2 từ 58.7 trong tháng trước, thấp hơn kỳ vọng của các nhà...
Thủ tướng Vương quốc Anh Rishi Sunak đã trình bày ngân sách Vương quốc Anh cho năm 2021 và hứa sẽ làm "bất...
VÀNG Hãy bắt đầu phân tích hôm nay với thị trường vàng. Nhìn vào khoảng thời gian hàng...
Chứng khoán châu Âu đang tăng điểm DE30 rút lui sau lhi lập đỉnh mới Ủy ban Châu Âu sẽ điều...
Cặp NZDUSD đã di chuyển trong xu hướng tăng trong một thời gian. Tuy nhiên đà tăng giá đã mất dần trong thời gian...
Giá sữa trên thị trường đã tương đối bình ổn trong thời gian gần đây. Đồng đô la New Zealand chủ yếu bị "lèo...
Các phát biểu từ những quan chức ECB ngày hôm qua có vẻ đã tác động mạnh đến thị trường khi nói...
Báo cáo của ADP về thay đổi trong việc làm của Mỹ tháng 2 được phát hành lúc 1:15 chiều GMT. Dữ liệu...
Thị trường châu Âu dự kiến mở cửa phiên tăng Báo cáo ADP dự kiến cho thấy tăng 177k việc làm trong...
Các chỉ số Mỹ đóng cửa phiên giao dịch hôm qua giảm. S%P 500 giảm 0.81%, Nasdaq giảm 1.69%., Dow Jones giảm 0.46%. Russell...
Dầu WTI Giá Dầu giảm trước cuộc họp OPEC+ về kế hoạch cắt giảm sản lượng. Nga muốn đẩy nhanh quá trình...
