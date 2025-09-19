Tóm tắt thị trường 02.03.2021: Chứng khoán Phố Wall giảm điểm cuối ngày giao dịch
Dữ liệu kinh tế yếu kém từ nước Đức Phố Wall giảm điểm sau khi mở cửa phiên tăng mạnh Vàng đang cố gắng phục hồi từ mức thấp...
BOJ giữ nguyên lãi suất ở mức 0,50% với tỷ lệ bỏ phiếu 7–2; Hajime Takata và Naoki Tamura ủng hộ nâng lãi suất lên 0,75%. Một bước tiến mới hướng tới bình thường hóa chính sách: BOJ sẽ bắt đầu bán ra các...
Micron Technologies là một trong những nhà sản xuất bộ nhớ và giải pháp công nghệ bán dẫn hàng đầu thế giới, phục vụ nhiều ứng dụng từ máy tính cá nhân, trung tâm dữ liệu, thiết bị di động đến ngành ô tô....
Dự báo lãi suất – Năm thứ 1 (Q3): thực tế 3,4%; trước đó 3,6%; Dự báo lãi suất – Năm thứ 2 (Q3): thực tế 3,1%; trước đó 3,4%; Quyết định lãi suất của Fed: thực tế 4,25%; dự báo 4,25%; trước...
Phiên giao dịch lạc quan ở châu Âu sẽ tác động tích cực khi chỉ số US500 đã xóa đi các khoản lỗ và...
Cặp forex chính đã mở cửa phiên giao dịch hôm nay ở mức thấp, tuy nhiên, phe mua đã lấy lại vị thế vào...
Morgan Stanley đã đưa ra khuyến nghị cho cặp tiền EURGBP. Ngân hàng khuyến nghị đặt lệnh mua cặp tiền tại các mức sau: Vào...
Cổ phiếu Nio (NIO.US) đã giảm hơn 6,0% sau khi công ty sản xuất xe điện có trụ sở tại Trung Quốc này báo cáo...
Tâm lý lạc quan đã chiếm ưu thế trong phiên giao dịch châu Âu, tuy nhiên tâm lý đã xấu...
Các chỉ số châu Âu tăng điểm DE30 vượt qua mức 14,000 điểm Infineon Technologies sẽ trở thành thành...
Mùa báo cáo kết quả kinh doanh Quý 4 của các công ty Mỹ đang dần kết thúc với hơn 96% công ty thuộc...
Liên tục có các tin tức tốt lành đến từ Hoa Kỳ khi thu nhập đầu người của nước này đã tăng hơn 10%, lượng...
Kinh tế Canada đã tăng trưởng ở mức 2,3% vào quý 4 năm 2020, sau mức tăng 8,9% trong giai đoạn trước đó. Kinh tế Canada...
Morgan Stanley đã đưa ra khuyến nghị cho cặp tiền AUDJPY. Ngân hàng khuyến nghị đặt lệnh mua cặp tiền tại các mức sau: Vào...
Đợt bán tháo xảy ra từ tuần trước trên thị trường Bạc (SILVER) vẫn đang tiếp tục khi đồng đô la Mỹ trên...
Các nội dung chính để thảo luận trong webinar hôm nay: Tại sao lợi tức trái phiếu lại rất quan trọng đối với thị trường Cách...
Thị trường châu Âu mở cửa phiên giảm CPI của khu vực EU dự kiến sẽ tăng lên 1% so với cùng kỳ năm trước Tăng...
Các chỉ số của Mỹ đã ghi nhận mức tăng mạnh trong phiên giao dịch trên Phố Wall ngày hôm qua. S&P...
Giá Bitcoin có thể bị đe dọa bởi các quy định nghiêm ngặt của chính phủ Nhu cầu của các tổ chức đối với Bitcoin...
Chỉ số PMI sản xuất của Viện Quản lý Cung ứng (ISM) đã tăng từ mức 58,7 của tháng trước lên 60,8 trong tháng 2. Số liệu...
Các chỉ số chứng khoán Mỹ hôm nay tăng mạnh khi dữ liệu kinh tế vĩ mô tháng hai ở mức lạc quan và hy vọng...
Giá Dầu thô đã ở trong một xu hướng tăng suốt thời gian gần đây. Tuy nhiên, khi thực hiện các phân tích...
