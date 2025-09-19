Cổ phiếu Boeing tăng 5% sau khi United Airlines tiết lộ đơn đặt hàng máy bay 737 Max
Cổ phiếu của Boeing (BA.US) tăng 5% sau khi United Airlines (UAL.US) tiết lộ kế hoạch mua thêm 25 máy bay phản lực Boeing 737 Max, nâng...
Tin tức thị trường
BOJ giữ nguyên lãi suất ở mức 0,50% với tỷ lệ bỏ phiếu 7–2; Hajime Takata và Naoki Tamura ủng hộ nâng lãi suất lên 0,75%. Một bước tiến mới hướng tới bình thường hóa chính sách: BOJ sẽ bắt đầu bán ra các...
Xem tiếp
Micron Technologies là một trong những nhà sản xuất bộ nhớ và giải pháp công nghệ bán dẫn hàng đầu thế giới, phục vụ nhiều ứng dụng từ máy tính cá nhân, trung tâm dữ liệu, thiết bị di động đến ngành ô tô....
Xem tiếp
Dự báo lãi suất – Năm thứ 1 (Q3): thực tế 3,4%; trước đó 3,6%; Dự báo lãi suất – Năm thứ 2 (Q3): thực tế 3,1%; trước đó 3,4%; Quyết định lãi suất của Fed: thực tế 4,25%; dự báo 4,25%; trước...
Xem tiếp
Cổ phiếu của Boeing (BA.US) tăng 5% sau khi United Airlines (UAL.US) tiết lộ kế hoạch mua thêm 25 máy bay phản lực Boeing 737 Max, nâng...
Nordea đã đưa ra khuyến nghị cho cặp tiền EURUSD. Ngân hàng khuyến nghị đặt lệnh bán đối với cặp tiền với các...
EURUSD đã xóa sạch mức tăng đêm qua và đang có một động thái giảm mạnh khi đồng đô la Mỹ lấy lại sức...
Hôm nay giá Bạch Kim đang tăng 5%, tương đương gần 60 USD/ounce. Giá đã phục hồi hơn 60% mức lỗ trong đợt bán...
Thị trường châu Âu dự kiến mở cửa phiên tăng Báo cáo PMI (final) từ Mỹ và Châu Âu ISM...
Đô la Úc là một trong những đồng tiền chính hoạt động tốt nhất hiện nay trong bối cảnh tâm lý thị trường trở nên...
Chứng khoán châu Á đang giao dịch ở mức cao. Nikkei tăng 2.5%, S&P/ASX 200 tăng 1.7% và các chỉ số từ...
Cổ phiếu của Nikola (NKLA.US) giảm mạnh trong phiên giao dịch hôm thứ Sáu. Một bầu không khí căng thẳng lại bùng...
Tuần trước, chứng khoán sụt giảm mạnh trong bối cảnh lợi suất của Mỹ tăng đột biến. Trong tuần này, có nhiều khả năng thị trường trái...
Cặp AUDUSD đã giảm gần 2%, rút lui từ mức cao nhất trong 3 năm khi lợi suất trái phiếu dài hạn tăng gây ra...
Các chỉ số châu Âu phục hồi sau phiên mở cửa thấp DE30 kiểm tra mức kháng cự 13.850 điểm Deutsche...
Bạc đã phục hồi khá tốt trong đợt bán tháo vàng gần đây nhất được kích hoạt sau khi lợi suất tăng....
Lợi tức trái phiếu tiếp tục tăng mạnh khi các nhà giao dịch đặt cược vào một kịch bản phục hồi nhanh chóng. Một...
Các chỉ số chính của Phố Wall giảm mạnh do lợi suất trái phiếu cao hơn tiếp tục gây áp lực lên nhóm...
Cổ phiếu Twitter (TWTR.US) tăng gần 12% sau khi công ty tiết lộ trong hồ sơ gửi lên SEC rằng họ đặt mục tiêu tăng ít...
Số người thất nghiệp giảm xuống thấp nhất trong gần 3 tháng Đơn đặt hàng hóa lâu bền của Mỹ đánh...
Số người Mỹ nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp là 0.730 triệu trong tuần kết thúc vào ngày 20 tháng 2 so với 0.861...
Báo cáo kết quả cho quý tháng 11 đến tháng 1 của Nvidia Doanh thu tăng 61% YoY Sự gia tăng...
Quốc gia cư trú bạn chọn hiện không được hỗ trợ. Vui lòng chọn quốc gia khác.
Cơ quan quản lý sẽ thay đổi khi thay đổi ngôn ngữ