Sự trở lại của Meme Stock Mania - Gamestop và AMC tăng mạnh trước giờ mở cửa
Giá cổ phiếu của Gamestop (GME.US) một lần nữa tăng vọt gây ngạc nhiên cho những người nghĩ rằng giá cổ phiếu sẽ ổn định...
Tin tức thị trường
BOJ giữ nguyên lãi suất ở mức 0,50% với tỷ lệ bỏ phiếu 7–2; Hajime Takata và Naoki Tamura ủng hộ nâng lãi suất lên 0,75%. Một bước tiến mới hướng tới bình thường hóa chính sách: BOJ sẽ bắt đầu bán ra các...
Xem tiếp
Micron Technologies là một trong những nhà sản xuất bộ nhớ và giải pháp công nghệ bán dẫn hàng đầu thế giới, phục vụ nhiều ứng dụng từ máy tính cá nhân, trung tâm dữ liệu, thiết bị di động đến ngành ô tô....
Xem tiếp
Dự báo lãi suất – Năm thứ 1 (Q3): thực tế 3,4%; trước đó 3,6%; Dự báo lãi suất – Năm thứ 2 (Q3): thực tế 3,1%; trước đó 3,4%; Quyết định lãi suất của Fed: thực tế 4,25%; dự báo 4,25%; trước...
Xem tiếp
Giá cổ phiếu của Gamestop (GME.US) một lần nữa tăng vọt gây ngạc nhiên cho những người nghĩ rằng giá cổ phiếu sẽ ổn định...
Cổ phiếu tiếp tục bị bán tháo Dữ liệu lạm phát PCE của Hoa Kỳ trong tháng 1 Cuộc họp video giữa...
Hôm qua, các chỉ số của Mỹ lao dốc trong bối cảnh lợi suất tăng đột biến. Nasdaq giảm 3.52%, Dow Jones giảm 1.75%, S&P...
Lợi tức kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm trong thời gian ngắn đã đạt mức 1.6% Lĩnh vực công nghệ chịu nhiều áp lực Dữ liệu kinh...
Gần đây, một trong những chủ đề chính trên thị trường tài chính là lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tăng lên khiến...
Thị trường châu Âu cắt giảm mức tăng sớm DE30 kéo trở lại vùng giá 13.950 điểm Bayer đề xuất mức...
Tiền tệ Antipodean là đồng tiền hoạt động đứng đầu G10 trong năm nay. AUDUSD đang giao dịch tốt hơn so với mức thấp nhất của năm...
Giá vàng vẫn giao động quanh mức 1800 và 1785, không có cú bứt phá ngoạn mục nào. Hợp đồng vàng...
Tiền tệ của Antipodean là những đồng tiền hoạt động tốt nhất trong năm nay. AUD đang giao dịch cao hơn gần 3.7% so với USD từ đầu năm...
Cổ phiếu Johnson & Johnson (JNJ.US) tăng 1.5% sau khi FDA Hoa Kỳ chứng nhận vắc xin Covid-19 tiêm một mũi của nhà sản xuất thuốc...
Trong phiên giao dịch hôm qua, có thể thấy thị trường vàng giảm mạnh. Tuy nhiên, trong phiên điều trần...
Chỉ số Dow Jones và S&P 500 đã xóa bỏ những khoản lỗ ban đầu và đang giao dịch cao hơn sau khi Chủ tịch Fed Powell một...
Chủ tịch Fed Powell nói rằng lãi suất sẽ duy trì ở mức thấp cho đến khi đạt được toàn dụng lao động. Trong những năm trước,...
DE30 Một sự điều chỉnh giảm sâu hơn một chút có thể đã được quan sát thấy trên thị trường chứng khoán...
Thị trường châu Âu dự kiến sẽ mở cửa cao hơn Bản sửa đổi dữ liệu GDP quý 4 của Mỹ 5 bài phát biểu...
Các chỉ số Hoa Kỳ kết thúc phiên giao dịch ngày hôm qua cao hơn. S&P 500 tăng 1.14%, Nasdaq tăng 0.99%...
Dow lập kỷ lục sau phát biểu của Powell Lợi tức trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm đạt mức cao nhất trong 1 năm với 1.42% Dự...
Theo Báo cáo Tình trạng Dầu mỏ của EIA, dự trữ dầu thô ở Mỹ tăng 1.285 triệu thùng trong tuần kết thúc vào...
Trong phiên giao dịch hôm nay, có thể quan sát sự sụt giảm của cặp tiền tệ chính. Lợi tức trái phiếu kỳ hạn 10...
Quốc gia cư trú bạn chọn hiện không được hỗ trợ. Vui lòng chọn quốc gia khác.
Cơ quan quản lý sẽ thay đổi khi thay đổi ngôn ngữ