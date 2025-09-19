Cổ phiếu Lloyds giảm bất chấp doanh thu cao
Tập đoàn ngân hàng Lloyds (LLOY.UK), tập đoàn ngân hàng lớn thứ ba của Vương quốc Anh, đã công bố...
Tin tức thị trường
BOJ giữ nguyên lãi suất ở mức 0,50% với tỷ lệ bỏ phiếu 7–2; Hajime Takata và Naoki Tamura ủng hộ nâng lãi suất lên 0,75%. Một bước tiến mới hướng tới bình thường hóa chính sách: BOJ sẽ bắt đầu bán ra các...
Micron Technologies là một trong những nhà sản xuất bộ nhớ và giải pháp công nghệ bán dẫn hàng đầu thế giới, phục vụ nhiều ứng dụng từ máy tính cá nhân, trung tâm dữ liệu, thiết bị di động đến ngành ô tô....
Dự báo lãi suất – Năm thứ 1 (Q3): thực tế 3,4%; trước đó 3,6%; Dự báo lãi suất – Năm thứ 2 (Q3): thực tế 3,1%; trước đó 3,4%; Quyết định lãi suất của Fed: thực tế 4,25%; dự báo 4,25%; trước...
Thị trường châu Âu cố gắng phục hồi DE30 kiểm tra mức kháng cự ở 13.950 điểm Báo cáo kết quả của...
Thị trường chứng khoán toàn cầu sụt giảm trong hai ngày qua trong bối cảnh bán tháo cổ phiếu công nghệ. Kết hợp...
Thị trường châu Âu dự kiến mở cửa thấp hơn Ngày thứ hai trong phiên điều trần của Powell NVIDIA báo...
Đồng bảng Anh là nhà vô địch trong số các đồng tiền trong năm nay. GBPUSD hôm nay được giao dịch trên 1.42...
Cổ phiếu Tesla (TSLA.US) sụt giảm tới 13% trong ngày hôm nay - ngày tồi tệ nhất kể từ tháng 9 - trước khi phục hồi phần...
Dưới đây là những điểm chính từ phiên hỏi đáp của chủ tịch Fed: Về vấn đề lạm phát và cắt giảm,...
Đúng như mong đợi, Chủ tịch Fed Powell đang cố gắng xoa dịu thị trường. Powell nói rằng điều đó sẽ trình bày rõ...
Thị trường chứng khoán toàn cầu đang giao dịch thấp hơn khi chịu áp lực bởi hoạt động kém hiệu quả của các cổ phiếu...
Các chỉ số Hoa Kỳ kết thúc phiên giao dịch hôm qua trái chiều. S&P 500 tăng 0.13%, Dow Jones tăng 0.05%,...
Nasdaq chạm mức thấp nhất trong 4 tuần Powell nói rằng cần hỗ trợ cho nền kinh tế trong 'một thời gian' Sterling đạt mức cao mới...
Chỉ số Niềm tin người tiêu dùng của Mỹ đã tăng lên 91.3 trong tháng Hai từ mức 89.3 của tháng trước và...
Dầu Sản xuất của Mỹ đang dần trở lại mức bình thường. Tuy nhiên, dữ liệu hàng tồn kho có thể bị sai lệch trong tuần...
Thị trường châu Âu giao dịch thấp hơn DE30 giảm xuống mức thấp nhất trong 3 tuần Báo cáo của Covestro và...
Hôm nay thị trường tiền điện tử đã chứng kiến một sự lao dốc thảm khốc. Bitcoin sụt giảm ngày thứ hai liên tiếp và...
Giá cà phê hôm qua tăng mạnh và đạt mức cao nhất trong 14 tháng. Dự báo thời tiết ẩm ướt trong các...
Thủ tướng Boris Johnson đã trình bày kế hoạch mở cửa trở lại của nền kinh tế Vương quốc Anh trong bốn giai đoạn với khả năng...
Lagarde, chủ tịch ECB cho biết Ngân hàng Trung ương châu Âu đang theo dõi chặt chẽ lợi suất danh nghĩa của trái...
