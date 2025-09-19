Bản tin tiền điện tử: Bitcoin đang hướng đến sự điều chỉnh sâu hơn?
Tiền điện tử đã bước vào giai đoạn điều chỉnh Vốn hóa thị trường bitcoin đạt 1.03 nghìn tỷ USD Ethereum thoát...
BOJ giữ nguyên lãi suất ở mức 0,50% với tỷ lệ bỏ phiếu 7–2; Hajime Takata và Naoki Tamura ủng hộ nâng lãi suất lên 0,75%. Một bước tiến mới hướng tới bình thường hóa chính sách: BOJ sẽ bắt đầu bán ra các...
Micron Technologies là một trong những nhà sản xuất bộ nhớ và giải pháp công nghệ bán dẫn hàng đầu thế giới, phục vụ nhiều ứng dụng từ máy tính cá nhân, trung tâm dữ liệu, thiết bị di động đến ngành ô tô....
Dự báo lãi suất – Năm thứ 1 (Q3): thực tế 3,4%; trước đó 3,6%; Dự báo lãi suất – Năm thứ 2 (Q3): thực tế 3,1%; trước đó 3,4%; Quyết định lãi suất của Fed: thực tế 4,25%; dự báo 4,25%; trước...
Nội dung thảo luận trong Webinar tuần này: "Chi phiếu Biden" thúc đẩy doanh số như thế nào Tổng quan về...
Thị trường châu Âu mở cửa cao hơn Powell điều trần trước Quốc hội Thị trường chứng khoán châu Âu dự...
Các chỉ số Mỹ kết thúc giao dịch ngày hôm qua hầu hết đều thấp hơn. S&P 500 giảm 0.77%, Nasdaq giảm 2.46%...
Lagarde cho biết ECB đang theo dõi chặt chẽ lợi suất trái phiếu Boris Johnson tiết lộ kế hoạch gỡ bỏ phong tỏa Cổ phiếu công...
Cổ phiếu Boeing (BA.US) giảm hơn 3.0% trong thị trường tiền tệ sau khi các hãng hàng không ở Mỹ, Hàn Quốc và Nhật...
TD BANK đã đưa ra khuyến nghị cho cặp tiền tệ GBPUSD. Ngân hàng khuyến nghị thực hiện lệnh Short cặp tiền với các...
Các rủi ro bắt đầu len lỏi trên thị trường chứng khoán toàn cầu vào đầu tuần mới. Lợi suất tăng ở Mỹ vẫn...
Thị trường châu Âu giao dịch thấp hơn DE30 phục hồi từ mức thấp hàng ngày ở 13.800 điểm Continental khuyến...
Cặp EURUSD đang ở một tư thế vô cùng khó xử, khi bản thân đồ thị đã tạo thành một hình đầu – vai ngược....
Hôm nay hợp đồng tương lai DAX của Đức (DE30) giảm gần 1.3% sau phiên giao dịch châu Á ảm đạm. Bên cạnh việc các...
Với mức tăng khoảng 3%, kẽm là một trong những kim loại công nghiệp hoạt động tốt nhất hiện nay. Các kim loại công nghiệp đang...
Thị trường chứng khoán châu Âu dự kiến mở cửa thấp hơn IFO của Đức đạt 90,5 vào tháng 2 Bài...
Cổ phiếu châu Á giao dịch gần như thấp hơn. S&P/ASX 200 giảm 0,2%, Kospi giảm 0,7% trong khi Nikkei tăng 0,5%. Các...
Lợi suất của Mỹ tăng đã đẩy vàng xuống mức thấp nhất trong nhiều tháng vào tuần trước trong khi đà phục hồi của...
Dữ liệu trái chiều từ Khu vực đồng tiền chung Euro Yellen thúc đẩy gói kích thích kinh tế nhiều hơn Nhà...
Hoạt động của nhà máy ở Mỹ chậm lại vào tháng Hai Chỉ số dịch vụ PMI IHS Markit của Mỹ cao nhất kể từ...
Chỉ số sản xuất PMI của Mỹ (flash) giảm từ 59.2 trong tháng 1 xuống 58.5 trong tháng 2 giống với dự đoán của...
Hôm nay, cổ phiếu của Palantir Technologies (PLTR.US) tăng hơn 13% sau khi nhà đầu tư Cathie Wood từ ARK Investment mua lại 5.3 triệu cổ phiếu...
