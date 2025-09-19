⛽Giá NATGAS biến động vì Texas
Thời tiết lạnh giá ở Mỹ và đặc biệt là ở Texas đã dẫn đến vô số vấn đề. Sản lượng khí đốt thấp...
Tin tức thị trường
BOJ giữ nguyên lãi suất ở mức 0,50% với tỷ lệ bỏ phiếu 7–2; Hajime Takata và Naoki Tamura ủng hộ nâng lãi suất lên 0,75%. Một bước tiến mới hướng tới bình thường hóa chính sách: BOJ sẽ bắt đầu bán ra các...
Micron Technologies là một trong những nhà sản xuất bộ nhớ và giải pháp công nghệ bán dẫn hàng đầu thế giới, phục vụ nhiều ứng dụng từ máy tính cá nhân, trung tâm dữ liệu, thiết bị di động đến ngành ô tô....
Dự báo lãi suất – Năm thứ 1 (Q3): thực tế 3,4%; trước đó 3,6%; Dự báo lãi suất – Năm thứ 2 (Q3): thực tế 3,1%; trước đó 3,4%; Quyết định lãi suất của Fed: thực tế 4,25%; dự báo 4,25%; trước...
Thị trường châu Âu giao dịch cao hơn DE30 phá vỡ trên vùng cục bộ Allianz báo cáo...
Vàng trải qua đợt bán tháo mạnh trong vài ngày qua khi lợi suất của Mỹ tiếp tục tăng. Giá của kim loại quý...
GBPUSD đã giao dịch trong một kênh đi lên kể từ cuối tháng 9 năm 2020. Cặp tỷ giá này đã vượt qua mức...
Lợi tức kho bạc 10 năm của Hoa Kỳ hiện có mức lãi suất hấp dẫn đến 1.3% (Cao nhất kể từ tháng 2/2020), khiến đây lại trở...
Chỉ số sản xuất PMI (flash) cho tháng Hai từ Châu Âu và Mỹ là những bản phát hành quan trọng trong...
Thị trường châu Âu mở cửa cao hơn Chỉ số sản xuất PMI từ Châu Âu và Hoa Kỳ Doanh số bán...
Các chỉ số của Mỹ kết thúc phiên giao dịch ngày hôm qua ở mức thấp hơn. S&P 500 giảm 0.44%, Dow Jones giảm 0.38%...
Tilray đã tăng hơn 200% từ đầu năm đến nay Công ty đã phát hành báo cáo thu nhập quý...
Cổ phiếu châu Âu giảm ngày thứ 3 liên tiếp Báo cáo thất nghiệp hàng tuần của Hoa Kỳ Dự trữ dầu thô Mỹ...
Cổ phiếu SunPower (SPWR.US) giảm hơn 12% sau khi công ty năng lượng mặt trời công bố số liệu hàng quý trái chiều. Công...
Trong phiên hôm nay, chứng khoán toàn cầu tiếp tục giao dịch dưới áp lực. Nhìn vào biểu đồ S&P 500 (US500)...
Lần đầu tiên hồ sơ cho các yêu cầu thất nghiệp tăng 861 nghìn vào tuần trước, trên mức mong đợi là...
Theo Báo cáo Tình trạng Dầu mỏ của EIA.Dự trữ dầu thô tại Mỹ giảm 7.257 triệu thùng trong tuần kết thúc vào...
Với ngày thứ 3 liên tiếp tăng liên tiếp, giá cà phê Arabica đã chạm giới hạn trên của đợt...
Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp ở Mỹ là 0.861 triệu trong tuần kết thúc vào ngày 13 tháng 2 (báo...
Biên bản cuộc họp tháng 12 của ECB vừa được công bố. Các quan chức ECB đều đồng ý rằng kích thích tiền tệ...
Vàng vốn được coi như một sản phẩm an toàn trong nhiều năm và luôn bảo vệ tài sản của các nhà...
Thị trường châu Âu giao dịch trái chiều DE30 giao dịch trong phạm vi 13.890-13.950 điểm Daimler, MTU Aero và...
