Bản tin ngày 17.02.2021
Các chỉ số Mỹ kết thúc phiên giao dịch ngày hôm qua thấp hơn một chút. S&P 500 giảm 0.06%, Nasdaq...
Tin tức thị trường
BOJ giữ nguyên lãi suất ở mức 0,50% với tỷ lệ bỏ phiếu 7–2; Hajime Takata và Naoki Tamura ủng hộ nâng lãi suất lên 0,75%. Một bước tiến mới hướng tới bình thường hóa chính sách: BOJ sẽ bắt đầu bán ra các...
Micron Technologies là một trong những nhà sản xuất bộ nhớ và giải pháp công nghệ bán dẫn hàng đầu thế giới, phục vụ nhiều ứng dụng từ máy tính cá nhân, trung tâm dữ liệu, thiết bị di động đến ngành ô tô....
Dự báo lãi suất – Năm thứ 1 (Q3): thực tế 3,4%; trước đó 3,6%; Dự báo lãi suất – Năm thứ 2 (Q3): thực tế 3,1%; trước đó 3,4%; Quyết định lãi suất của Fed: thực tế 4,25%; dự báo 4,25%; trước...
Thị trường châu Âu giao dịch cao hơn DE30 đạt mức cao nhất mọi thời đại Dialog Semiconductor hồi phục nhờ tin...
Giá dầu Brent đã bứt phá trên mức $60/thùng lần đầu tiên kể từ cuối tháng 1 năm 2020. Giá dầu đang...
Thị trường châu Âu mở cửa cao hơn Gói kích thích của Hoa Kỳ đến gần, các bên Ý sẵn sàng...
Chứng khoán châu Á giao dịch cao hơn vào đầu tuần mới. Nikkei tăng 2.12% và đóng cửa ở mức cao nhất kể từ...
Thị trường chứng khoán phục hồi sau đà giảm và tiến tới mức cao kỷ lục mới. Sự điên cuồng đầu cơ bán lẻ đã tan...
Giá dầu Brent vẫn tiếp tục tăng bất chấp việc đồng USD mạnh lên. Điều này là do nhiều yếu tố nhưng chủ yếu...
Cổ phiếu của Activision (ATVI.US) đã tăng gần 10% sau khi nhà phát triển trò chơi điện tử báo cáo lợi...
Cặp EURUSD đã bật ra khỏi khu vực được đánh dấu bằng mức thoái lui Fibonacci 23.6% của làn sóng đi lên lớn từ...
DAX 30 ghi nhận mức tăng hàng tuần cao nhất kể từ tháng 11 S&P 500 và Nasdaq đạt mức cao nhất mọi thời đại mới Số...
Số lượng tài khoản hoạt động trên mạng Bitcoin giảm dần Ethereum đạt mức cao nhất mọi thời đại trước khi ra mắt hợp đồng tương lai Phí...
Nền kinh tế Mỹ có thêm 49 nghìn việc làm trong tháng 1, so với mức giảm 227 nghìn việc làm đã được...
Credit Agricole đã đưa ra khuyến nghị cho cặp tiền USDCHF. Ngân hàng khuyến nghị thực hiện một lệnh mua cặp tiền với các...
Thị trường châu Âu giao dịch cao hơn DE30 tăng trên 14.000 RTL Group nhảy vào đợt giảm giá SpotX Hôm...
Dữ liệu bảng lương phi nông nghiệp cho tháng 1 là bản phát hành vĩ mô quan trọng được công bố ngày...
Dầu Brent (OIL) đã vượt qua mức dao động $ 59,50 hôm nay nhờ sự tâm lý lạc quan của các nhà đầu tư. Brent...
EURUSD đã phá vỡ dưới ngưỡng hỗ trợ tâm lý ở mức 1,20 ngày hôm qua, báo hiệu một sự sụt giảm sâu...
Phố Wall ghi nhận các mức kỷ lịc mới Sự chú ý tập trung vào báo cáo thị trường lao động Mỹ và...
Các số liệu kinh tế của Hòa Kỳ nói chung đều cho thấy một đồng USD bắt đầu khởi sắc khi cơn lốc thất nghiệp đã chững lại, tất...
