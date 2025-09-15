CẬP NHẬT MỚI: Cổ phiếu Apple giảm 3% sau cảnh báo áp thuế 25% của Trump 📉
Cổ phiếu Apple (AAPL.US) giảm hơn 3% trước khi Phố Wall mở cửa, sau khi Donald Trump cảnh báo công ty sẽ phải "chịu" mức thuế quan...
Tin tức thị trường
Bitcoin dao động quanh mức 115.000 USD, giữ được đà tăng gần đây khi tuần mới bắt đầu. Tâm lý thị trường suy yếu nhẹ sau khi hợp đồng tương lai Nasdaq và S&P 500 giảm do thông tin về cuộc điều tra chống độc quyền đối với Nvidia. Ethereum giảm hơn 2,5%, xuống...
Micron tăng 10% trong phiên hôm nay, đạt 153 USD/cổ phiếu sau khi Citi nâng giá mục tiêu lên 175 USD (từ 150 USD). Chu kỳ tăng trưởng trong thị trường bộ nhớ vẫn duy trì nhờ rào cản gia nhập cao, nguồn cung hạn chế và nhu cầu mạnh hơn dự kiến...
Lạm phát nhích cao hơn, đơn xin trợ cấp thất nghiệp bật tăng mạnh Đúng như dự đoán, lạm phát CPI tháng 8 đã tăng lên 2,9% so với cùng kỳ (y/y) từ mức 2,7% y/y trước đó. Lạm phát lõi giữ ở mức cao 3,1% y/y. Điểm bất...
Vàng (GOLD) đang tăng hơn 1% hôm nay, leo lên trên 3.300 USD/ounce và đang kiểm tra một mức kỹ thuật quan trọng. Mức này...
USD suy yếu so với đồng yên Nhật, với USD/JPY giảm 0.5% xuống 143.45 khi lạm phát lõi của Nhật Bản tăng vọt lên 3.5% trong tháng...
Dữ liệu và thông tin nóng: Giá vàng thế giới đã giảm trong phiên giao dịch ngày thứ Năm, xuống...
14:00 - Anh - Doanh số bán lẻ tháng 4 Doanh số bán lẻ (YoY) (tháng 4): Thực tế 5% so với dự báo 4.5% và...
Lịch kinh tế hôm nay tập trung vào dữ liệu tăng trưởng và tiêu dùng từ các nền kinh tế lớn, với doanh số bán...
Kết thúc phiên giao dịch ngày 22/05, chỉ số Dow Jones mất 1.35 điểm còn 41,859.09 điểm. Chỉ số S&P...
Cổ phiếu Snowflake đã tăng vọt 11,5% lên mức 199,6 USD trong phiên ngày thứ Năm sau báo cáo thu nhập quý...
EIA Natural Gas Change BCF Thực tế 120B (Dự báo 119B, Trước đó 110B)
Hoa Kỳ - Dữ liệu PMI tháng 5: PMI sản xuất: 52,3 (ước tính 49,9; trước đó 50,2) PMI dịch vụ: 52,3...
Cổ phiếu Snowflake tăng vọt sau khi báo cáo doanh thu đạt 1 tỷ USD lần đầu tiên của công ty dữ liệu đám mây. AT&T...
19:30, Hoa Kỳ - Dữ liệu việc làm tháng 4: Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu: thực tế 227 nghìn so với dự kiến 230...
Tình hình chung: Tâm lý trên thị trường chứng khoán châu Âu lại suy yếu. Chỉ số DAX của Đức hiện...
Thị trường trái phiếu Mỹ vừa trải qua một trong những phiên tồi tệ nhất trong năm nay và nhu cầu yếu trong phiên đấu giá...
Cặp tiền EURUSD tăng vọt sau khi biên bản cuộc họp ECB được công bố giữa bối cảnh thị trường đang khá hỗn loạn sau "quả bom"...
16:30, Vương quốc Anh - Dữ liệu PMI tháng 5: PMI Tổng hợp S&P Global: thực tế 49.4; dự báo 49.3; trước đó 48.5 PMI Sản...
16:00 Đức - Dữ liệu tâm lý kinh tế tháng 5: Chỉ số Tâm lý Kinh tế Ifo: thực tế 87.5; dự báo 87.4; trước đó...
