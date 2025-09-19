🥇Vàng dưới mức $1800/oz ‼
Giá của các kim loại quý đang giảm trong phiên giao dịch hôm nay khi đồng đô la đang rất mạnh. Điều đáng...
Tin tức thị trường
BOJ giữ nguyên lãi suất ở mức 0,50% với tỷ lệ bỏ phiếu 7–2; Hajime Takata và Naoki Tamura ủng hộ nâng lãi suất lên 0,75%. Một bước tiến mới hướng tới bình thường hóa chính sách: BOJ sẽ bắt đầu bán ra các...
Micron Technologies là một trong những nhà sản xuất bộ nhớ và giải pháp công nghệ bán dẫn hàng đầu thế giới, phục vụ nhiều ứng dụng từ máy tính cá nhân, trung tâm dữ liệu, thiết bị di động đến ngành ô tô....
Dự báo lãi suất – Năm thứ 1 (Q3): thực tế 3,4%; trước đó 3,6%; Dự báo lãi suất – Năm thứ 2 (Q3): thực tế 3,1%; trước đó 3,4%; Quyết định lãi suất của Fed: thực tế 4,25%; dự báo 4,25%; trước...
Số người Mỹ nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp trong tuần kết thúc vào ngày 30 tháng 1 là 0.779 triệu người, so với 0.847...
Các chỉ số của Mỹ kết thúc giao dịch ngày hôm qua cao hơn. S&P 500 và Nasdaq đóng cửa ở mức cao kỷ lục,...
Credit Suisse đã đưa ra khuyến nghị cho cặp tiền tệ EURUSD. Ngân hàng khuyến nghị thực hiện lệnh bán cặp tiền với các...
Alphabet công bố kết quả Q4 2020 vào thứ Ba Doanh thu và lợi nhuận kỷ lục Cấu trúc báo cáo...
Các biện pháp kích thích bổ sung của Đức S&P 500 và Nasdaq tiếp cận mức cao nhất mọi thời đại BOE...
Bộ Lao động cho biết số đơn xin thất nghiệp ban đầu giảm xuống còn 779.000 vào tuần trước và cũng đã điều chỉnh con số của...
Cổ phiếu Qualcomm (QCOM.US) giảm hơn 10% sau khi nhà sản xuất chip báo cáo các kết quả kinh doanh hàng quý...
Ngân hàng Trung ương Anh đã quyết định chờ đợi để quan sát tình hình trong cuộc họp chính sách tiền...
GBP là đồng tiền chính hoạt động kém nhất hiện nay. Nhìn vào cặp tiền GBPJPY, có thể thấy rằng cặp tiền tệ này...
Thị trường châu Âu giao dịch cao hơn vào thứ Năm DE30 đã thử nghiệm mức 14.000 điểm nhưng không thành...
• Báo cáo việc làm của ADP tăng trở lại vào tháng 1 sau khi giảm tháng 12 • Khảo sát chỉ...
Đồng bảng Anh đã có hiệu suất tốt trong tháng 1, một phần nhờ vào sự giảm nhẹ sau khi thỏa thuận tách ra khỏi EU vẫn...
Thị trường châu Âu mở cửa đi ngang Quyết định lãi suất của Ngân hàng Anh Báo cáo thu...
Các chỉ số của Mỹ kết thúc giao dịch ngày hôm qua cao hơn một chút so với giá đóng cửa của ngày...
Mario Draghi thành lập chính phủ mới ở Ý Dữ liệu lao động và dịch vụ tích cực từ Hoa Kỳ Dự trữ...
Theo Báo cáo Tình trạng Dầu mỏ của EIA, dự trữ dầu thô tại Mỹ giảm 0.994 triệu thùng vào ngày 29 tháng...
Amazon (AMZN.US) đã công bố báo cáo thu nhập cho quý 4 năm 2020 theo lịch sau khi kết thúc phiên giao dịch...
Chỉ số phi sản xuất ISM của Mỹ đã tăng từ mức 57.7 của tháng trước lên 58.7 trong tháng 1, vượt qua dự đoán của...
