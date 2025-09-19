Tin nóng: Báo cáo việc làm ADP vượt xa mong đợi
Tin tức thị trường
BOJ giữ nguyên lãi suất ở mức 0,50% với tỷ lệ bỏ phiếu 7–2; Hajime Takata và Naoki Tamura ủng hộ nâng lãi suất lên 0,75%. Một bước tiến mới hướng tới bình thường hóa chính sách: BOJ sẽ bắt đầu bán ra các...
Micron Technologies là một trong những nhà sản xuất bộ nhớ và giải pháp công nghệ bán dẫn hàng đầu thế giới, phục vụ nhiều ứng dụng từ máy tính cá nhân, trung tâm dữ liệu, thiết bị di động đến ngành ô tô....
Dự báo lãi suất – Năm thứ 1 (Q3): thực tế 3,4%; trước đó 3,6%; Dự báo lãi suất – Năm thứ 2 (Q3): thực tế 3,1%; trước đó 3,4%; Quyết định lãi suất của Fed: thực tế 4,25%; dự báo 4,25%; trước...
US100 Mở đầu bài phân tích hôm nay sẽ là chỉ số công nghệ Hoa Kỳ - Nasdaq (US100). Nhìn vào biểu...
SUGAR (đường) đang giao dịch cao hơn trong thời gian gần đây nhưng đà tăng đã bị chững lại vào hôm qua tại vùng...
Credit Suisse đã đưa ra khuyến nghị cho cặp tiền tệ EURUSD. Ngân hàng khuyến nghị đặt lệnh mua cặp tiền với các...
Thị trường châu Âu giao dịch cao hơn trong ngày thứ ba liên tiếp DE30 không thể vượt qua ngưỡng kháng...
Phiên giao dịch hôm thứ Tư bắt đầu với trạng thái lạc quan trên thị trường chứng khoán toàn cầu, nhưng không...
Thị trường châu Âu mở cửa cao hơn Báo cáo ADP dự kiến cho thấy việc làm ở Mỹ tăng 45 nghìn Chỉ...
Các chỉ số Mỹ kết thúc giao dịch hôm qua cao hơn. S&P 500 tăng 1.39%, Dow Jones tăng 1.57% và Nasdaq tăng 1.56%. Russell...
Chứng khoán châu Âu tăng phiên thứ 2 liên tiếp Thông tin lạc quan về vắc xin thúc đẩy tâm...
DẦU THÔ: Giá Dầu WTI vượt qua mức đỉnh từ tháng 2 năm 2020 chạm mức gần 55 USD/thùng Dầu Brent tiếp tục giao dịch...
Hai báo cáo thu nhập quan trọng của các công ty Mỹ trong tuần sẽ được công bố hôm nay sau khi kết thúc phiên...
Hôm nay giá Bạc đã giảm hơn 5% và là một trong những mặt hàng được bán nhiều nhất hiện nay. Hôm...
Cổ phiếu BP (BP.US) giảm hơn 6% sau khi gã khổng lồ dầu mỏ có trụ sở tại Vương quốc Anh báo cáo lợi nhuận quý 4 đáng...
Cổ phiếu của GameStop (GME.US) đã giảm 60%, kéo dài mức thua lỗ ngày hôm qua khi giao dịch đầu cơ giúp tăng mạnh...
Thị trường châu Âu tiếp tục phục hồi DE30 kiểm tra vùng 13.800 điểm Kết quả của Deutsche Bank tốt hơn các...
Sau khi kết thúc một cuối tuần đầy biến động, các hợp đồng S&P 500 tuy mở với khoảng cách giá giảm vào ngày...
Thị trường chứng khoán toàn cầu tiếp tục phục hồi sau đợt giảm vào thứ Ba tuần trước. Sau khi giảm xuống dưới đường trung bình...
Thị trường châu Âu dường như mở cửa cao hơn, bạc giảm Khu vực đồng tiền chung châu Âu dự kiến sẽ ký hiệp ước...
