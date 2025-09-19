⛽ OIL.WTI đạt mức đỉnh 1 năm!
Trong khi sự chú ý của thị trường tập trung vào chứng khoán Mỹ và cơn sốt đầu cơ BẠC gần đây, giá...
BOJ giữ nguyên lãi suất ở mức 0,50% với tỷ lệ bỏ phiếu 7–2; Hajime Takata và Naoki Tamura ủng hộ nâng lãi suất lên 0,75%. Một bước tiến mới hướng tới bình thường hóa chính sách: BOJ sẽ bắt đầu bán ra các...
Micron Technologies là một trong những nhà sản xuất bộ nhớ và giải pháp công nghệ bán dẫn hàng đầu thế giới, phục vụ nhiều ứng dụng từ máy tính cá nhân, trung tâm dữ liệu, thiết bị di động đến ngành ô tô....
Dự báo lãi suất – Năm thứ 1 (Q3): thực tế 3,4%; trước đó 3,6%; Dự báo lãi suất – Năm thứ 2 (Q3): thực tế 3,1%; trước đó 3,4%; Quyết định lãi suất của Fed: thực tế 4,25%; dự báo 4,25%; trước...
Sự chú ý của thị trường đang tập trung vào các nhà đầu tư cá nhân từ Reddit vì họ là động...
Cổ phiếu Mỹ phục hồi sau đợt bán tháo lớn Chứng khoán châu Âu hầu hết kết thúc cao hơn Các...
Tuần trước, những nhà đầu tư cá nhân trên Reddit đã cùng nhau tập hợp và đẩy giá khiến các...
Các chỉ số Mỹ kết thúc phiên giao dịch hôm qua cao hơn. S&P 500 tăng 1.61%, Dow Jones tăng 0.76% và Nasdaq hồi...
AstraZeneca sẽ cung cấp thêm 9 triệu liều vắc xin cho EU Biden gặp gỡ các thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa về đề xuất...
Hoạt động sản xuất của Hoa Kỳ đã chậm lại một chút từ mức 60,5 của tháng trước xuống 58,7 trong tháng Giêng, và...
Cổ phiếu của công ty Hecla Mining (HL.US) tăng hơn 40% trong phiên hôm nay khi các nhà đầu tư bán lẻ thông...
Chỉ số sản xuất ISM đã giảm từ 60.5 trong tháng trước xuống còn 58.7 trong tháng 1. Số liệu của hôm nay thấp hơn mức...
Mặc dù cuối tuần trước thị trường chứng khoán có chút biến động nhưng hôm nay có vẻ như mọi thứ đã...
Tesla báo cáo thu nhập Q4 Bỏ lỡ thu nhập, đánh bại doanh thu Tỷ suất lợi nhuận hoạt động giảm do giá ô...
MUFG đã đưa ra khuyến nghị đối với cặp tiền tệ GBPUSD. Ngân hàng khuyến nghị đặt lệnh mua cặp tiền tại các mức sau: Vào...
Stellar là một trong nhiều loại tiền điện tử đã phục hồi gần đây. Nhu cầu về Bitcoin đã quay trở lại vào tuần trước và...
Bạc mở cửa phiên đầu tuần với gap tăng. Giá tăng hơn 10% vào đầu phiên và hiện đang ở gần mức $30/oz. Động thái...
Thị trường châu Âu giao dịch cao hơn vào thứ Hai DE30 đến gần mức 13.600 điểm Siemens Healthineers (SHL.DE)...
Thị trường châu Âu dự kiến sẽ tăng giá lúc mở cửa Bạc tăng giá trong bối cảnh thiếu hụt nguồn cung vật chất Biden...
• Thị trường chứng khoán châu Á hầu hết đều tăng trưởng vào đầu tuần mới. Nikkei tăng 1,5%, S&P/ASX 200 tăng 0,8% và...
Bạc đã có cú nhảy đột biến vào đầu phiên ngày hôm nay lên 28.5 USD/Ounce (Gần sát đỉnh 29.8...
Dữ liệu GDP (flash) từ Tây Ban Nha cho quý 4 năm 2020 hóa ra là một bất ngờ mang tính khả quan. Trong khi quốc gia này...
