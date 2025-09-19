Gamestop, American Airlines, hedgefunds và cơn sóng thần Reddit
Trong hai ngày qua, khi cộng đồng người dùng reddit chung tay lại và đẩy giá cổ phiếu của Gamestop, một công ty kinh...
BOJ giữ nguyên lãi suất ở mức 0,50% với tỷ lệ bỏ phiếu 7–2; Hajime Takata và Naoki Tamura ủng hộ nâng lãi suất lên 0,75%. Một bước tiến mới hướng tới bình thường hóa chính sách: BOJ sẽ bắt đầu bán ra các...
Micron Technologies là một trong những nhà sản xuất bộ nhớ và giải pháp công nghệ bán dẫn hàng đầu thế giới, phục vụ nhiều ứng dụng từ máy tính cá nhân, trung tâm dữ liệu, thiết bị di động đến ngành ô tô....
Dự báo lãi suất – Năm thứ 1 (Q3): thực tế 3,4%; trước đó 3,6%; Dự báo lãi suất – Năm thứ 2 (Q3): thực tế 3,1%; trước đó 3,4%; Quyết định lãi suất của Fed: thực tế 4,25%; dự báo 4,25%; trước...
Thị trường chứng khoán châu Âu mở cửa thấp hơn Báo cáo GDP từ Châu Âu và Canada Caterpillar...
Chỉ số Mỹ kết thúc phiên giao dịch hôm qua cao hơn. S&P 500 tăng 0.98%, Dow Jones tăng 0.99% và Nasdaq tăng 0.50%. Russell...
Cổ phiếu của American Airlines (AAL.US) đã tăng hơn 70% trước phiên giao dịch thị trường sau khi công ty công bố kết quả...
Các brokers tại thị trường Mỹ hôm qua và hôm nay đã cấm mua cổ phiếu mới của những công ty gần đây, là mục...
Báo cáo GDP cho Q4 (2020) của Hoa Kỳ được chờ đợi từ lâu, nay đã được công bố lúc 1:30 chiều BST. Dữ liệu cho thấy...
Sự biến động to lớn đối với một số công ty khi bị các quỹ đầu cơ lớn "bán khống" đã buộc các ứng dụng giao...
Chỉ số giá tiêu dùng ở Đức (flash) đã tăng lên 1,0% so với một năm trước đó trong tháng 1, sau khi giảm...
Ngoại trưởng Blinken đã nói những lời rất quan trọng về Iran. Ông nhấn mạnh những lời của Tổng thống Biden khi chỉ ra rằng Iran phải...
Gần đây, rất nhiều cổ phiếu vốn hóa nhỏ của Hoa Kỳ đã đạt được lợi nhuận khổng lồ khi một đội quân các traders nhỏ...
Thị trường châu Âu tiếp tục giảm DAX giảm xuống 13.400 điểm BMW công bố kết quả kinh doanh sơ bộ quý 4 Các...
Chỉ số DAX của Đức (DE30) bắt đầu phiên giao dịch hôm nay với một động thái giảm mạnh. Chỉ số này đang giao dịch thấp hơn 1,6%...
VIX (VOLX), một chỉ số đo lường sự biến động trên thị trường chứng khoán Mỹ, đã tăng vào ngày hôm qua. Biến động...
Thị trường châu Âu mở cửa thấp hơn Công bố GDP của Hoa Kỳ cho quý 4 năm 2020 3 thành viên Dow Jones báo...
Thị trường chứng khoán Mỹ hôm qua giảm đáng kể. S&P 500 giảm 2,57%, Dow Jones giảm 2,05%, Nasdaq giảm 2,61% và Russell...
Cổ phiếu Châu Âu giảm mạnh Fed giữ nguyên lãi suất Dự trữ dầu giảm 9,9 triệu thùng: EIA Các...
Trong khi các thị trường chứng khoán khác đang giao dịch dưới áp lực, các cổ phiếu chọn lọc đang có mức...
Cục Dự trữ Liên bang Mỹ không thay đổi lãi suất chuẩn vào thứ Tư. Quyết định này đã được dự đoán rộng...
Dự trữ dầu thô tại Mỹ giảm 9,91 triệu thùng trong tuần kết thúc vào ngày 22 tháng 1, sau khi tăng 4,35 triệu trong...
