Euro giảm xuống dưới $1,21 xuống mức thấp nhất kể từ tháng 12
Cặp EURUSD giảm xuống dưới $1,21, mức thấp nhất kể từ đầu tháng 12 sau khi ECB thông báo có khả năng cắt giảm lãi suất....
Tin tức thị trường
BOJ giữ nguyên lãi suất ở mức 0,50% với tỷ lệ bỏ phiếu 7–2; Hajime Takata và Naoki Tamura ủng hộ nâng lãi suất lên 0,75%. Một bước tiến mới hướng tới bình thường hóa chính sách: BOJ sẽ bắt đầu bán ra các...
Xem tiếp
Micron Technologies là một trong những nhà sản xuất bộ nhớ và giải pháp công nghệ bán dẫn hàng đầu thế giới, phục vụ nhiều ứng dụng từ máy tính cá nhân, trung tâm dữ liệu, thiết bị di động đến ngành ô tô....
Xem tiếp
Dự báo lãi suất – Năm thứ 1 (Q3): thực tế 3,4%; trước đó 3,6%; Dự báo lãi suất – Năm thứ 2 (Q3): thực tế 3,1%; trước đó 3,4%; Quyết định lãi suất của Fed: thực tế 4,25%; dự báo 4,25%; trước...
Xem tiếp
Cặp EURUSD giảm xuống dưới $1,21, mức thấp nhất kể từ đầu tháng 12 sau khi ECB thông báo có khả năng cắt giảm lãi suất....
DE30 Chỉ số DAX của Đức (DE30) đã đạt mức cao nhất mọi thời đại vào đầu năm nhưng phe mua không duy trì được đà tăng...
USGAME đã tăng hơn 60% trong năm nay. Mặc dù game là một ngành công nghiệp hot, nhưng cuộc biểu tình đang...
QE đang là tâm điểm Đừng mong đợi bất kỳ quyết định nào từ Fed ngày hôm nay. Kế hoạch chi tiêu lớn của Biden cần...
Công ty InPost của Ba Lan (INPST.NL) đã ra mắt thành công trên thị trường chứng khoán Amsterdam ngày hôm...
Mùa báo cáo thu nhập kinh doanh của Mỹ cho quý 4 năm 2020 đang diễn ra sôi động. Báo cáo của Microsoft...
Hầu hết thị trường Châu Âu giao dịch thấp hơn Mô hình đầu vai nghịch đảo trên biểu đồ DE30 Siemens Healthineers...
Quyết định của FOMC về tỷ giá là một sự kiện quan trọng mang tầm vĩ mô trong ngày. Ngân hàng trung ương Hoa...
Thị trường Châu Âu dự kiến mở cửa phiên thấp hơn một chút Quyết định tỷ lệ FOMC Apple, Facebook và...
Các chỉ số Mỹ đã kết thúc phiên giao dịch ngày hôm qua ở mức thấp hơn. S&P 500 giảm 0,15%, Nasdaq và...
Các chỉ số Châu Âu phục hồi vào thứ Ba Chứng khoán Mỹ xóa bỏ mức tăng IMF nhìn thấy triển vọng...
Chúng tôi hiện đang quan sát thấy sự sụt giảm rõ ràng trong các chỉ số của Hoa Kỳ. Theo thông tin mới nhất,...
Hôm nay, Beyond Meat (BYND.US) và PepsiCo (PEP.US) thông báo sẽ thành lập một liên doanh có tên là...
Morgan Stanley đã đưa ra khuyến nghị cho cặp tiền AUDNZD. Ngân hàng khuyến nghị thực hiện một vị thế bán trên cặp tiền...
Morgan Stanley đã đưa ra khuyến nghị cho cặp tiền tệ NZDJPY. Ngân hàng khuyến nghị đặt một vị thế mua đối với cặp tiền với các...
Chỉ số Niềm tin tiêu dùng của Hội đồng Hội nghị Hoa Kỳ đã tăng từ 88,6 của tháng trước lên 89,3 trong tháng...
Dầu: Chúng tôi hiện đang quan sát vùng giá tích lũy ở mức tương đối cao Những thông tin liên...
Etsy (ETSY.US) - công ty thương mại điện tử của Mỹ, đã tăng vọt trước giờ mở cửa phiên giao dịch hôm nay nhờ vào một...
Quốc gia cư trú bạn chọn hiện không được hỗ trợ. Vui lòng chọn quốc gia khác.
Cơ quan quản lý sẽ thay đổi khi thay đổi ngôn ngữ