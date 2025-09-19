Preview báo cáo thu nhập của Mỹ: 5 thành viên Dow Jones công bố kết quả
Một trong những tuần bận rộn nhất trong Quý 4 năm 2020 - Mùa báo cáo thu nhập của Phố Wall đã bắt đầu. Trong số...
Tin tức thị trường
BOJ giữ nguyên lãi suất ở mức 0,50% với tỷ lệ bỏ phiếu 7–2; Hajime Takata và Naoki Tamura ủng hộ nâng lãi suất lên 0,75%. Một bước tiến mới hướng tới bình thường hóa chính sách: BOJ sẽ bắt đầu bán ra các...
Micron Technologies là một trong những nhà sản xuất bộ nhớ và giải pháp công nghệ bán dẫn hàng đầu thế giới, phục vụ nhiều ứng dụng từ máy tính cá nhân, trung tâm dữ liệu, thiết bị di động đến ngành ô tô....
Dự báo lãi suất – Năm thứ 1 (Q3): thực tế 3,4%; trước đó 3,6%; Dự báo lãi suất – Năm thứ 2 (Q3): thực tế 3,1%; trước đó 3,4%; Quyết định lãi suất của Fed: thực tế 4,25%; dự báo 4,25%; trước...
Thị trường châu Âu phục hồi sau đợt bán tháo hôm qua DE30 đạt trên mức 13.800 điểm Linde thông...
Các chỉ số bluechip từ châu Âu đã có một tuần khởi đầu khó khăn. Một đợt bán tháo mạnh đã...
EURUSD đã giảm thấp hơn trong phiên giao dịch Châu Á nhưng đã bắt đầu tăng vào đầu phiên giao dịch châu...
Thị trường châu Âu dự kiến mở cửa đi ngang Niềm tin tiêu dùng CB ít nhiều đi ngang trong tháng Giêng Microsoft...
Trong hội thảo này, chúng ta sẽ thảo luận Các điểm chính của nhiệm kỳ tổng thống Joe Biden Cơ hội và rủi...
Các chỉ số Hoa Kỳ kết thúc phiên giao dịch hôm qua trái chiều. S&P 500 tăng 0,36%, Dow Jones giảm 0,12%, Nasdaq...
Chứng khoán Châu Âu bắt đầu tuần mới thấp hơn Chứng khoán Mỹ dao động giữa tăng và lỗ Nasdaq và Russell...
Mặc dù thiếu dữ liệu về kinh tế vĩ mô, chúng ta có thể quan sát thấy sự biến động gia tăng trên thị trường...
GameStop (GME.US) - sau khi cổ phiếu đạt được mức cao nhất mọi thời đại mới thì đã chuyển sang tiêu cực vào buổi chiều...
Hợp đồng tương lai của Mỹ bắt đầu tuần trong sắc xanh, tuy nhiên sau khi bắt đầu phiên giao dịch lúc 02:30 GMT 0:00, phe bán...
Cổ phiếu của AMC Entertainment (AMC.US) đã tăng 40% trong thị trường tiền tệ sau khi huy động được 917 triệu đô la vốn chủ sở hữu và...
Ethereum đạt mức cao mới mọi thời đại. Giá đang tiếp cận giới hạn trên của kênh giá tăng Số lượng các nhà...
Chỉ số Đức bắt đầu phiên giao dịch hôm nay với sự sụt giảm và động lực bán tháo đã tăng lên trong những...
Các nhà đầu tư sẽ được đọc các báo cáo thu nhập trong tuần này của các tên tuổi hàng...
Thị trường Châu Âu pull back DE30 giảm xuống dưới mức hỗ trợ 13.875 điểm Bayer bị các cổ đông kiện...
Tâm trạng risk-off có thể thấy ở châu Âu vào đầu tuần mới. Các chỉ số chính từ Đức, Vương quốc...
Cặp GBP/USD hiện đang giao dịch trên mốc 1.3600 & đe dọa ngưỡng kháng cự 1.3745. Đồng GBP hiện đang hưởng lợi rất nhiều từ chiến dịch...
Ngô đã trải qua đợt bán tháo lớn nhất trong suốt 17 tháng. Thật khó để chỉ ra yếu tố gây ra sự sụt giảm...
