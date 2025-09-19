Lịch kinh tế: Bài phát biểu của các chủ ngân hàng và Biden
Thị trường châu Âu dự kiến sẽ mở cửa cao hơn Biden phát biểu về sản xuất của Hoa Kỳ vào buổi tối Lagarde...
Tin tức thị trường
BOJ giữ nguyên lãi suất ở mức 0,50% với tỷ lệ bỏ phiếu 7–2; Hajime Takata và Naoki Tamura ủng hộ nâng lãi suất lên 0,75%. Một bước tiến mới hướng tới bình thường hóa chính sách: BOJ sẽ bắt đầu bán ra các...
Micron Technologies là một trong những nhà sản xuất bộ nhớ và giải pháp công nghệ bán dẫn hàng đầu thế giới, phục vụ nhiều ứng dụng từ máy tính cá nhân, trung tâm dữ liệu, thiết bị di động đến ngành ô tô....
Dự báo lãi suất – Năm thứ 1 (Q3): thực tế 3,4%; trước đó 3,6%; Dự báo lãi suất – Năm thứ 2 (Q3): thực tế 3,1%; trước đó 3,4%; Quyết định lãi suất của Fed: thực tế 4,25%; dự báo 4,25%; trước...
Chứng khoán Châu Á giao dịch cao hơn trong phiên đầu tuần. Nikkei tăng gần 0,7%, S&P/ASX 200 quanh 0,4% và Kospi...
Joe Biden tuyên thệ nhậm chức Tổng thống thứ 46 của Hoa Kỳ trong tuần này và các nhà đầu tư hiện đang hướng sự chú...
Chứng khoán Châu Âu tiếp tục đà giảm của ngày hôm qua Chứng khoán Mỹ quay đầu từ mức kỷ lục Dự trữ...
Cổ phiếu của Qutoutiao Inc (QTT.US) đã tăng cao hơn 61% vào ngày hôm qua. Ban đầu, không có tin tức chính...
PMI Sản xuất của Mỹ (flash) đã tăng từ mức 57,1 trong tháng 12 lên 59,1 trong tháng 1, cao hơn kỳ vọng của các...
Nordea đã đưa ra khuyến nghị cho cặp tiền AUDNZD. Ngân hàng khuyến nghị thực hiện một vị thế bán trên cặp tiền với...
Tâm trạng risk-off có thể thấy trên thị trường toàn cầu vào ngày giao dịch cuối cùng của tuần. Cả cổ...
Dự trữ dầu thô Mỹ tăng lên 4,35 triệu thùng trong tuần (kết thúc vào ngày 15 tháng 1), sau khi giảm...
Có một sự điều chỉnh trên thị trường tiền điện tử Blackrock sẽ đầu tư vào Bitcoin CME Group sẽ ra mắt Ether Futures vào...
Giao dịch thị trường Châu Âu giảm sau PMI trái chiều DE30 giảm xuống dưới 13.800 điểm Siemens, Volkswagen và...
Giá dầu WTI đã giảm nhẹ trong phiên giao dịch châu Á vào sáng nay, hiện giao động vừa trên đường hỗ...
Thị trường châu Âu dự kiến mở cửa thấp hơn Châu Âu và Mỹ phát hành Flash PMI Joe Biden sẽ có...
Bitcoin đã gặp khó khăn trong thời gian gần đây vì đã tung ra một đợt pullback sau khi đạt mức cao nhất mọi thời đại...
Sự phục hồi trên thị trường vàng đã tạm dừng trong thời gian gần đây và giá đã giảm nhẹ trở lại. Chúng...
Chỉ số Flash PMI từ Pháp và Đức đã được công bố lần lượt vào lúc 8:15 sáng GMT và 8:30 sáng...
Các chỉ số Mỹ kết thúc phiên giao dịch hôm qua trái chiều. S&P 500 tăng 0,03%, Dow Jones giảm 0,04%, Nasdaq thêm...
Chủ tịch ECB bà Lagarde cảnh báo rằng đại dịch ngày càng gây ra 'những rủi ro nghiêm trọng' ECB...
Cổ phiếu của United Airlines (UAL.US) giảm hơn 6% sau khi hãng công bố báo cáo kinh doanh hàng quý đáng...
