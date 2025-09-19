DE30 đang rút lui
Trong phiên giao dịch ngày hôm qua, chỉ số DAX (DE30) của Đức đã phá vỡ trên đường xu hướng giảm cục bộ, báo...
Tin tức thị trường
BOJ giữ nguyên lãi suất ở mức 0,50% với tỷ lệ bỏ phiếu 7–2; Hajime Takata và Naoki Tamura ủng hộ nâng lãi suất lên 0,75%. Một bước tiến mới hướng tới bình thường hóa chính sách: BOJ sẽ bắt đầu bán ra các...
Xem tiếp
Micron Technologies là một trong những nhà sản xuất bộ nhớ và giải pháp công nghệ bán dẫn hàng đầu thế giới, phục vụ nhiều ứng dụng từ máy tính cá nhân, trung tâm dữ liệu, thiết bị di động đến ngành ô tô....
Xem tiếp
Dự báo lãi suất – Năm thứ 1 (Q3): thực tế 3,4%; trước đó 3,6%; Dự báo lãi suất – Năm thứ 2 (Q3): thực tế 3,1%; trước đó 3,4%; Quyết định lãi suất của Fed: thực tế 4,25%; dự báo 4,25%; trước...
Xem tiếp
Trong phiên giao dịch ngày hôm qua, chỉ số DAX (DE30) của Đức đã phá vỡ trên đường xu hướng giảm cục bộ, báo...
Credit Suisse đã đưa ra khuyến nghị cho cặp tiền EURGBP. Ngân hàng khuyến nghị thực hiện một vị thế bán trên cặp tiền...
Điện khí hóa là một chủ đề rất phổ biến đối với các nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán tính...
Số người Mỹ nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp là 0,9 triệu trong tuần (kết thúc vào ngày 16 tháng 1), so với 0,965...
ECB không thay đổi lãi suất chuẩn như mọi người dự đoán và đang chờ xem tình hình sau quyết định vào...
Cuộc họp của ECB là cuộc họp quan trọng trong lịch kinh tế hôm nay với quyết định dự kiến diễn ra vào lúc 12:45 chiều (GMT...
Thị trường Châu Âu giao dịch cao hơn một chút DAX đã thử nghiệm mức 14.000 điểm nhưng không vượt qua được S&P...
Bitcoin tiếp tục đợt pullback với một động thái giảm mạnh khi đã giảm hơn $1.000 vào sáng nay và đang thực hiện...
Các thị trường Châu Âu đã bắt đầu giao dịch hôm nay cao hơn sau khi các chỉ số từ Phố Wall cố gắng đạt...
Thị trường Châu Âu dự kiến sẽ mở cửa cao hơn Quyết định từ Ngân hàng Norges, CBRT và ECB Intel và...
Các chỉ số của Mỹ đã ghi nhận mức tăng mạnh trong ngày hôm qua và đóng cửa ở mức cao kỷ lục. S&P 500 tăng...
Joe Biden nhậm chức Tổng thống Mỹ thứ 46 S&P 500 và Nasdaq tăng ở mức cao kỷ lục mới Cổ phiếu Châu Âu đóng...
Ngân hàng Trung ương Canada giữ nguyên lãi suất chuẩn như nhiều người mong đợi ở mức giới hạn dưới 0,25%. Ngân hàng...
Cổ phiếu của Alibaba (BABA.US) tăng hơn 8% sau khi Jack Ma, tỷ phú sáng lập tập đoàn thương mại điện tử khổng lồ Trung Quốc,...
Vào thứ Ba, chúng ta đã chứng kiến mức tăng vững chắc của thị trường tiền điện tử. Ethereum đáng được quan tâm đặc...
Chỉ số công nghệ Mỹ Nasdaq (US100), đã tăng hơn 1,5% trong ngày hôm nay và một lần nữa đạt mức cao mới mọi thời đại. Chứng...
Ngân hàng Trung ương Canada giữ nguyên lãi suất chuẩn như nhiều người mong đợi ở mức giới hạn dưới 0,25%. Ngân hàng...
Morgan Stanley đã đưa ra khuyến nghị cho cặp tiền CADCHF. Ngân hàng khuyến nghị đặt lệnh mua cặp tiền với các mức sau: Điểm...
Tỷ lệ lạm phát giá tiêu dùng của Canada đã giảm xuống 0,7% so với cùng kỳ năm ngoái vào tháng...
Quốc gia cư trú bạn chọn hiện không được hỗ trợ. Vui lòng chọn quốc gia khác.
Cơ quan quản lý sẽ thay đổi khi thay đổi ngôn ngữ