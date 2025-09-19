Top 3 biểu đồ tuần 20.01.2021: Ethereum, Vàng, DE30
Ethereum Giá của loại tiền điện tử này đã đạt mức cao nhất mọi thời đại vào ngày hôm qua, nhưng có thể...
Tin tức thị trường
BOJ giữ nguyên lãi suất ở mức 0,50% với tỷ lệ bỏ phiếu 7–2; Hajime Takata và Naoki Tamura ủng hộ nâng lãi suất lên 0,75%. Một bước tiến mới hướng tới bình thường hóa chính sách: BOJ sẽ bắt đầu bán ra các...
Xem tiếp
Micron Technologies là một trong những nhà sản xuất bộ nhớ và giải pháp công nghệ bán dẫn hàng đầu thế giới, phục vụ nhiều ứng dụng từ máy tính cá nhân, trung tâm dữ liệu, thiết bị di động đến ngành ô tô....
Xem tiếp
Dự báo lãi suất – Năm thứ 1 (Q3): thực tế 3,4%; trước đó 3,6%; Dự báo lãi suất – Năm thứ 2 (Q3): thực tế 3,1%; trước đó 3,4%; Quyết định lãi suất của Fed: thực tế 4,25%; dự báo 4,25%; trước...
Xem tiếp
Ethereum Giá của loại tiền điện tử này đã đạt mức cao nhất mọi thời đại vào ngày hôm qua, nhưng có thể...
Chúng ta có thể quan sát thấy tỷ giá GBPUSD tăng mạnh vào sáng nay. Nhìn vào khung H4, cặp...
Thị trường chứng khoán Châu Âu mở cửa giao dịch cao hơn sau phiên tích lũy vững chắc tối hôm qua và...
Chỉ số CHNComp của Trung Quốc đã giao dịch trong một động thái tăng mạnh kể từ cuối tháng 12 năm 2020. Chỉ số này đang giao...
US100 đã thực hiện một bước nhảy vọt vào ngày hôm qua, phục hồi hầu hết các khoản lỗ trong đợt điều chỉnh giảm...
Thị trường Châu Âu dự kiến mở cửa phiên cao Lễ nhậm chức của Tổng thống Mỹ của ông Joe Biden BoC dự...
Các chỉ số từ Phố Wall kết thúc phiên giao dịch ngày hôm qua cao hơn. S&P 500 đóng cửa tăng 0,81%, Nasdaq...
Các chỉ số Châu Âu hầu hết đều giao dịch thấp hơn Chứng khoán Mỹ tăng sự quay trở lại của Yellen Brent...
Janet Yellen, người được Tổng thống đắc cử Joe Biden chọn làm Bộ trưởng tài chính, nói với các thành viên...
Các nhà đầu tư đã phát hiện ra một số sự sụt giảm mạnh trên thị trường chứng khoán toàn cầu khi truyền...
Cổ phiếu của Western Union (WU.US) tăng hơn 3% khi công ty thông báo về mối quan hệ hợp tác đầy hứa hẹn với Walmart. Dịch vụ...
Nhìn vào hai yếu tố chính đối với giá vàng, đó là lợi suất 10 năm của Mỹ và đô la Mỹ, người...
Cocoa: Báo cáo mới nhất của ICCO cho thấy sản xuất ca cao vào cuối năm 2020 thấp hơn dự kiến do đại dịch Covid-19 Hai...
Ngân hàng TD đã đưa ra khuyến nghị cho cặp tiền USDCAD. Ngân hàng khuyến nghị thực hiện một vị thế mua trên cặp...
Cổ phiếu của Goldman Sachs (GS.US) đã tăng 2,4% lên trên $308 trước phiên mở cửa khi ngân hàng đầu tư báo...
Các ngân hàng lớn từ Phố Wall đã công bố báo cáo kết quả kinh doanh quý 4 vào tuần trước....
Thị trường Châu Âu giao dịch cao hơn vào thứ Ba DE30 giảm sau đợt mở cửa phiên cao Doanh số bán ô...
EURUSD đang giao dịch gần mức kháng cự trong ngày được đánh dấu bằng cấu trúc 1: 1 cục bộ (hình chữ nhật màu...
Quốc gia cư trú bạn chọn hiện không được hỗ trợ. Vui lòng chọn quốc gia khác.
Cơ quan quản lý sẽ thay đổi khi thay đổi ngôn ngữ