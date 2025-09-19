Biểu đồ ngày 19.01.2021- Ethereum
Ethereum hiện đang giao dịch cao hơn 10% và là tiền điện tử hoạt động tốt nhất. Nhìn vào khung H4, chúng ta có...
Tin tức thị trường
BOJ giữ nguyên lãi suất ở mức 0,50% với tỷ lệ bỏ phiếu 7–2; Hajime Takata và Naoki Tamura ủng hộ nâng lãi suất lên 0,75%. Một bước tiến mới hướng tới bình thường hóa chính sách: BOJ sẽ bắt đầu bán ra các...
Micron Technologies là một trong những nhà sản xuất bộ nhớ và giải pháp công nghệ bán dẫn hàng đầu thế giới, phục vụ nhiều ứng dụng từ máy tính cá nhân, trung tâm dữ liệu, thiết bị di động đến ngành ô tô....
Dự báo lãi suất – Năm thứ 1 (Q3): thực tế 3,4%; trước đó 3,6%; Dự báo lãi suất – Năm thứ 2 (Q3): thực tế 3,1%; trước đó 3,4%; Quyết định lãi suất của Fed: thực tế 4,25%; dự báo 4,25%; trước...
Thị trường Châu Âu dự kiến sẽ mở cửa cao hơn Janet Yellen điều trần tại Thượng viện Goldman Sachs và Netflix báo...
Trong webinar này, chúng tôi sẽ thảo luận về: Bức tranh lạm phát năm 2021 Mức lạm phát cao hơn có...
Đường hỗ trợ 1825 đã đứng vững, giá vàng đang theo đà tăng, nhắm đến ngưỡng kháng cự 1855, với nguyên nhân...
Cổ phiếu ở phiên Châu Á giao dịch cao hơn với Nikkei tăng 1,4%, S&P/ASX 200 tăng 1,2% và Kospi tăng 2,6%. Các chỉ...
Nền kinh tế Trung Quốc tăng trưởng nhanh hơn dự kiến trong Q4 Cổ phiếu Châu Âu đóng cửa cao hơn Ngày lễ ở Mỹ Hầu...
Giá khí đốt tự nhiên (NATGAS) giảm từ mức cao gần đây $2,75/MMBtu xuống dưới $2,6/MMBtu, do điều kiện thời tiết nói...
Credit Agricole đã đưa ra khuyến nghị cho cặp tiền tệ AUDUSD. Ngân hàng khuyến nghị thực hiện một vị thế bán trên cặp...
Lịch kinh tế của Thứ Hai tương đối trống do kỳ nghỉ MLK ở Mỹ, vì vậy, hãy xem dữ liệu của Trung Quốc vào sáng nay. GDP...
Giá kim loại quý đã giảm mạnh trong phiên giao dịch tại châu Á. Tuy nhiên, nhìn vào khung H4,...
Cổ phiếu của Carrefour (CA.FR) giảm hơn 6,0% sau khi công ty Canada Couche-Tard từ bỏ nỗ lực tiếp quản gã khổng lồ bán lẻ vì...
Thị trường châu Âu phục hồi sau đợt lỗ qua đêm DE30 bảo vệ vùng hỗ trợ 13.700 điểm Bayer xem xét có...
Bạc cũng như các kim loại quý khác đã chịu lỗ nặng trong giờ giao dịch tại châu Á. Tuy nhiên, chúng...
Một tuần trọng đại của nước Mỹ khi lễ nhậm chức Tổng thống của Joe Biden sẽ diễn ra vào thứ Tư. An ninh sẽ được thắt chặt để tránh...
Thị trường châu Âu dự kiến mở cửa thấp hơn Thị trường Mỹ đóng cửa nghỉ lễ Bài phát biểu của Chủ tịch BoE Thị...
Cổ phiếu ở Châu Á hầu hết giao dịch thấp hơn vào đầu tuần mới. Nikkei giảm gần 1%, S&P/ASX 200 kết thúc ở mức thấp hơn...
Bất ổn chính trị đè nặng lên chứng khoán Châu Âu Pfizer (PFE.US) tạm thời chậm việc phân phối vắc...
Cổ phiếu ExxonMobil (XOM.US) giảm gần 5% sau khi The Wall Street Journal đưa tin rằng SEC đã mở một cuộc điều tra sau khiếu nại của nhân...
TD BANK đã đưa ra khuyến nghị cho cặp tiền GBPJPY. Ngân hàng khuyến nghị thực hiện một vị thế bán trên cặp tiền với...
