TIN NÓNG: PMI hỗn hợp từ Pháp và Đức. EURUSD giảm nhẹ 📉
15:15, Pháp - Dữ liệu PMI tháng 5: HCOB PMI Tổng hợp Pháp: thực tế 48.0; dự báo 48.0; trước đó 47.8 HCOB...
Bitcoin dao động quanh mức 115.000 USD, giữ được đà tăng gần đây khi tuần mới bắt đầu. Tâm lý thị trường suy yếu nhẹ sau khi hợp đồng tương lai Nasdaq và S&P 500 giảm do thông tin về cuộc điều tra chống độc quyền đối với Nvidia. Ethereum giảm hơn 2,5%, xuống...
Micron tăng 10% trong phiên hôm nay, đạt 153 USD/cổ phiếu sau khi Citi nâng giá mục tiêu lên 175 USD (từ 150 USD). Chu kỳ tăng trưởng trong thị trường bộ nhớ vẫn duy trì nhờ rào cản gia nhập cao, nguồn cung hạn chế và nhu cầu mạnh hơn dự kiến...
Lạm phát nhích cao hơn, đơn xin trợ cấp thất nghiệp bật tăng mạnh Đúng như dự đoán, lạm phát CPI tháng 8 đã tăng lên 2,9% so với cùng kỳ (y/y) từ mức 2,7% y/y trước đó. Lạm phát lõi giữ ở mức cao 3,1% y/y. Điểm bất...
Phiên giao dịch hôm nay sẽ tập trung vào các chỉ số PMI sơ bộ cho tháng 5. Giới đầu tư sẽ theo dõi sát sao...
Dữ liệu và thông tin nóng: Giá vàng thế giới tiếp tục đà tăng mạnh trong phiên thứ Tư (21/5) tại Mỹ và...
Kết thúc phiên giao dịch ngày 21/05, chỉ số Dow Jones rớt 816.80 điểm (tương đương 1.91%) xuống 41,860.44 điểm. Chỉ số S&P...
Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ đã tăng vọt sau phiên đấu giá trái phiếu kỳ hạn 20 năm ảm đạm, đẩy lợi suất kỳ hạn 10...
Những ngày gần đây đã chứng kiến sự suy yếu trở lại và rõ rệt của đồng USD, hiện đang ở gần mức thấp nhất trong một tháng...
Bank of America đã đưa ra khuyến nghị cho cặp tiền GBPUSD. Bank of America khuyến nghị mở vị thế mua trên cặp tiền với các mức sau: Entry...
Bitcoin đã phá đỉnh lịch sử, chạm mốc gần 110.000 USD, nhờ làn sóng lạc quan mới về luật stablecoin tại Mỹ và sự thay...
Giá dầu lao dốc do dự trữ dầu thô của Mỹ tăng nhiều hơn dự kiến. Theo dữ liệu EIA mới nhất, tồn kho dầu thô đã tăng 1,328 triệu...
Thủ tướng Đức Friedrich Merz đã kêu gọi loại bỏ tất cả các loại thuế quan giữa Mỹ và EU và có kế hoạch thuyết...
Chứng khoán Mỹ mở cửa với tâm lý ảm đạm, các chỉ số chính mất khoảng 0,6% ngoài phiên. Hợp đồng tương lai...
Đồng tiền điện tử lớn nhất đã ghi nhận mức tăng trưởng đáng kể trong những tuần gần đây. Về mặt kỹ thuật, khung thời gian tuần (W1),...
Cặp tiền EURAUD đang di chuyển trong một xu hướng tăng dài hạn. Nhìn vào khung thời gian tuần (W1), tỷ giá cặp tiền đã...
Lịch kinh tế hôm nay tương đối mỏng, nhưng USD vẫn đang chịu áp lực Phố Wall giảm nhẹ; US500 giảm gần -0.4% Thay đổi...
Cổ phiếu của các công ty thuộc lĩnh vực quốc phòng Mỹ đang ghi nhận mức tăng nhẹ ngoài phiên sau thông báo...
Thị trường chứng khoán Đức cho thấy diễn biến trái chiều Chỉ số DE40 giảm nhẹ nhưng tiếp tục giữ vững trên mốc 24.000...
Dữ liệu và thông tin nóng: Giá vàng thế giới đã tăng mạnh trong phiên đêm qua tại Mỹ và...
Lịch kinh tế vĩ mô nhẹ nhàng, đồng USD chịu áp lực Phố Wall giảm nhẹ; US500 giảm gần -0,4% Thị trường...
