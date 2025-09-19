❗Rủi ro lạm phát ảnh hưởng đến chứng khoán💲
Báo cáo chỉ số niềm tin người tiêu dùng UoM, ngoài sự sụt giảm thì còn cho thấy sự gia tăng kỳ vọng...
BOJ giữ nguyên lãi suất ở mức 0,50% với tỷ lệ bỏ phiếu 7–2; Hajime Takata và Naoki Tamura ủng hộ nâng lãi suất lên 0,75%. Một bước tiến mới hướng tới bình thường hóa chính sách: BOJ sẽ bắt đầu bán ra các...
Micron Technologies là một trong những nhà sản xuất bộ nhớ và giải pháp công nghệ bán dẫn hàng đầu thế giới, phục vụ nhiều ứng dụng từ máy tính cá nhân, trung tâm dữ liệu, thiết bị di động đến ngành ô tô....
Dự báo lãi suất – Năm thứ 1 (Q3): thực tế 3,4%; trước đó 3,6%; Dự báo lãi suất – Năm thứ 2 (Q3): thực tế 3,1%; trước đó 3,4%; Quyết định lãi suất của Fed: thực tế 4,25%; dự báo 4,25%; trước...
Dữ liệu doanh số bán lẻ của Mỹ tháng 12 được công bố lúc 1:30 chiều GMT. Báo cáo thấp hơn so với dự...
Chỉ số tâm lý người tiêu dùng của Đại học Michigan đã giảm từ mức điều chỉnh 80,7 điểm trong tháng 12 xuống...
Thị trường chứng khoán ở Châu Âu đang giảm và chỉ số tương lai của Mỹ cũng đang giao dịch dưới mức đóng cửa ngày...
Chủ tịch ECB kêu gọi siết chặt quy định với đồng Bitcoin Các nhà đầu tư lớn tiếp tục mua thêm...
Thị trường Châu Âu giao dịch thấp hơn DE30 thoát ra khỏi giới hạn dưới của phạm vi giao dịch Daimler hạn chế...
DE30 đang phục hồi vào sáng nay sau đợt giảm qua đêm. Tuy nhiên, nhìn vào khung thời gian M5, có thể thấy...
Thị trường chứng khoán Châu Âu dự kiến sẽ mở cửa thấp hơn Doanh số bán lẻ của Mỹ không đổi so với tháng...
Các chỉ số chính của Mỹ kết thúc phiên giao dịch ngày hôm qua ở mức thấp hơn. S&P 500 giảm 0,38%, Dow Jones...
Chứng khoán châu Âu kết thúc phiên giao dịch cao Tiêu điểm chuyển sang bài phát biểu về gói kích...
Cổ phiếu của Tesla (TSLA.US) đã giảm 1% trên thị trường trước khi Cục Quản lý An toàn Giao thông Đường cao tốc Quốc gia...
Tổng quan: OPEC không thay đổi đáng kể về dự báo nhu cầu của mình Sản lượng tháng 12 tăng gần 0,3 mbd Sản...
Mặc dù biên bản cuộc họp cuối cùng của ECB được công bố hôm nay không gây bất ngờ cho thị trường, nhưng cặp...
Hai bộ trưởng và một thứ trưởng thuộc đảng Italia Viva (IV) của cựu Thủ tướng Matteo Renzi chính thức rút khỏi chính phủ...
Số người Mỹ nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp là 0,965 triệu trong tuần (kết thúc vào ngày 9 tháng 1), so với 0,787 triệu...
Ethereum là tiền điện tử mạnh nhất trong phiên giao dịch hôm nay, tăng hơn 4,5%. Ethereum đang bắt kịp các động thái...
Biên bản cuộc họp tháng 12 của ECB vừa được công bố. Các quan chức của ECB đều đồng ý rằng vẫn cần thêm các...
Trong năm nay, Plug Power tăng hơn 100% Công ty đã công bố 2 quan hệ đối tác lớn SK Group sẽ đầu tư 1,5 tỷ USD vào...
Giá đường tương lai gần đây đã thoát ra khỏi đường xu hướng giảm dài hạn và hôm nay giá đã...
