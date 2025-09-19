DE30 pulls back từ mức 14,000 điểm
Thị trường Châu Âu giao dịch cao hơn vào thứ Năm DE30 đã đạt mức 14.000 điểm nhưng bị pulled back Ai Cập xem...
Tin tức thị trường
BOJ giữ nguyên lãi suất ở mức 0,50% với tỷ lệ bỏ phiếu 7–2; Hajime Takata và Naoki Tamura ủng hộ nâng lãi suất lên 0,75%. Một bước tiến mới hướng tới bình thường hóa chính sách: BOJ sẽ bắt đầu bán ra các...
Xem tiếp
Micron Technologies là một trong những nhà sản xuất bộ nhớ và giải pháp công nghệ bán dẫn hàng đầu thế giới, phục vụ nhiều ứng dụng từ máy tính cá nhân, trung tâm dữ liệu, thiết bị di động đến ngành ô tô....
Xem tiếp
Dự báo lãi suất – Năm thứ 1 (Q3): thực tế 3,4%; trước đó 3,6%; Dự báo lãi suất – Năm thứ 2 (Q3): thực tế 3,1%; trước đó 3,4%; Quyết định lãi suất của Fed: thực tế 4,25%; dự báo 4,25%; trước...
Xem tiếp
Thị trường Châu Âu giao dịch cao hơn vào thứ Năm DE30 đã đạt mức 14.000 điểm nhưng bị pulled back Ai Cập xem...
Ước tính đầu tiên về tăng trưởng kinh tế Đức năm 2020 đã được công bố lúc 9:00 sáng GMT. Theo báo cáo...
Giá Dầu hiện đang tiếp tục xu hướng tăng đã bắt đầu từ cuối tháng 10 năm 2020. Bất chấp tình hình đại dịch xấu...
Thị trường Châu Âu dự kiến mở cửa cao hơn một chút Biden đề xuất kế hoạch kích thích kinh tế vào 0:15 sáng...
Giao dịch trên thị trường dầu hôm nay bắt đầu với một động thái tăng. Tuy nhiên, phe mua đã không thể vượt...
EURUSD đang giao động tại ngưỡng hỗ trợ quan trọng 1.21450. Mức hỗ trợ này đã kiềm giữ làm sóng USD hơn 72 tiếng đồng...
Các chỉ số Mỹ kết thúc phiên giao dịch hôm qua trái chiều. S&P 500 tăng 0,23%, Nasdaq tăng 0,43%, Dow Jones...
Chứng khoán Châu Âu kết thúc phiên giao dịch cao hơn một chút Nhà Trắng bắt đầu tranh luận...
Cổ phiếu của Intel (INTC.US) đã tăng 10% lên mức cao nhất trong sáu tháng sau khi công ty xác nhận rằng sẽ...
Dự trữ dầu thô ở Mỹ giảm 3,25 triệu thùng trong tuần (kết thúc vào ngày 8 tháng 1), sau khi giảm 8,01 triệu vào tuần...
VÀNG Tuần trước, thị trường kim loại quý đã có một động thái giảm mạnh. Giá vàng đã pull back...
Tỷ lệ lạm phát hàng năm ở Mỹ đã tăng từ mức 1,2% của tháng trước lên 1,4% vào tháng 12 và...
Cổ phiếu của công ty viễn thông Tây Ban Nha Telefonica (TEF1.ES) tăng 10,0% sau khi công ty thông báo rằng họ sẽ bán...
Thị trường Châu Âu giao dịch cao hơn DE30 thử nghiệm đường trung bình động 50 đánh dấu điểm giữa của phạm vi giao...
Thị trường Châu Âu mở cửa đi ngang Đảng Dân chủ Hạ viện dự kiến sẽ bỏ phiếu về việc luận tội Trump hôm nay Dữ liệu API gợi...
Các chỉ số của Mỹ kết thúc phiên giao dịch ngày hôm qua tăng nhẹ. S&P 500 tăng 0,04%, Dow Jones tăng 0,19% và...
Thị trường chứng khoán Châu Âu lỗ kéo dài Phố Wall ít biến động vào thứ Ba Dầu thô Brent ở...
Nhìn vào cặp GBPUSD từ góc độ kỹ thuật, người ta có thể thấy rằng giá hôm qua đã bật ra khỏi vùng...
Quốc gia cư trú bạn chọn hiện không được hỗ trợ. Vui lòng chọn quốc gia khác.
Cơ quan quản lý sẽ thay đổi khi thay đổi ngôn ngữ