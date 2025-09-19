Top 3 thị trường cần chú ý tuần này
Năm 2021 bắt đầu với sự tiếp diễn của đà tăng trên thị trường chứng khoán và sự phục hồi vững chắc trên thị trường...
Tin tức thị trường
BOJ giữ nguyên lãi suất ở mức 0,50% với tỷ lệ bỏ phiếu 7–2; Hajime Takata và Naoki Tamura ủng hộ nâng lãi suất lên 0,75%. Một bước tiến mới hướng tới bình thường hóa chính sách: BOJ sẽ bắt đầu bán ra các...
Micron Technologies là một trong những nhà sản xuất bộ nhớ và giải pháp công nghệ bán dẫn hàng đầu thế giới, phục vụ nhiều ứng dụng từ máy tính cá nhân, trung tâm dữ liệu, thiết bị di động đến ngành ô tô....
Dự báo lãi suất – Năm thứ 1 (Q3): thực tế 3,4%; trước đó 3,6%; Dự báo lãi suất – Năm thứ 2 (Q3): thực tế 3,1%; trước đó 3,4%; Quyết định lãi suất của Fed: thực tế 4,25%; dự báo 4,25%; trước...
Bất chấp những kỷ lục mới về các chỉ số và giá dầu tăng vọt, Bitcoin và các loại tiền điện tử khác (như...
Chứng khoán Châu Á đang giao dịch thấp hơn vào đầu tuần mới. S&P/ASX 200 giảm 0,9%, Kospi giảm 0,1% và các...
Thị trường chứng khoán châu Âu kết thúc phiên ngày thứ 6 khá rốt khi dữ liệu ngành công nghiệp...
S&P 500 và Nasdaq vẫn ở mức cao kỷ lục Báo cáo NFP thấp nhất trong tám tháng Kim loại quý chịu...
The recent rally resulted in an even deeper split among investors regarding the future of the company. Billionaire venture capitalist Chamath Palihapitiya...
Trong phiên giao dịch hôm nay, chúng ta có thể quan sát thấy thị trường kim loại quý giảm điểm mạnh. Vàng...
Cổ phiếu Tesla (TSLA.US) đạt mức cao nhất mọi thời đại sau khi nhà phân tích nâng mức xếp hạng. RBC Capital Markets, vốn được...
Báo cáo NFP tháng 12 lúc 1:30 chiều GMT là bản phát hành quan trọng trong ngày. Điểm nổi bật của...
Bitcoin lần đầu tiên vượt qua mức $40.000 Stellar tăng 200% kể từ đầu năm OCC của Mỹ cho biết các ngân hàng có...
USD đang pull back khi các thị trường đang chờ đợi việc công bố báo cáo thị trường lao động của Mỹ tháng 12. Hợp...
Vàng và Bạc đã trải qua một đợt sụt giảm nhỏ vào đầu phiên giao dịch hôm nay của châu Âu. Vàng...
Thị trường châu Âu giao dịch cao hơn DE30 lần đầu tiên đạt mức 14.000 điểm Lufthansa đã huy động được 500 triệu euro bằng...
Năm 2020 là một năm đầy thách thức với nền kinh tế toàn cầu khi nhiều sự kiện xảy ra khiến thị trường liên tục biến động. Trong...
Thị trường châu Âu mở cửa ở mức cao Báo cáo NFP tháng 12 sẽ được công bố lúc 1:30pm GMT Nhiều...
Báo cáo NFP được phát hành vào thứ 6 lúc 1:30 pm GMT Thị trường dự kiến bảng lương phi nông...
Các chỉ số Hoa Kỳ đóng cửa phiên hôm qua trong sắc xanh. S&P 500 tăng 1,48%, Nasdaq tăng 2,56% và Dow Jones...
Đảng Dân chủ nắm quyền kiểm soát Thượng viện Mỹ Quốc hội chứng nhận Joe Biden là tổng thống Mỹ Bạo loạn ở Tòa nhà...
Chỉ số PMI phi sản xuất ISM của Mỹ đã tăng từ mức 55,9 của tháng trước lên 57,20 trong tháng 12, đánh bại kỳ...
