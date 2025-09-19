Cổ phiếu tuần - Caterpillar
Làn sóng xanh đã đến sau khi kết thúc cuộc bầu cử Thượng viện Georgia Các cuộc biểu tình...
Tin tức thị trường
BOJ giữ nguyên lãi suất ở mức 0,50% với tỷ lệ bỏ phiếu 7–2; Hajime Takata và Naoki Tamura ủng hộ nâng lãi suất lên 0,75%. Một bước tiến mới hướng tới bình thường hóa chính sách: BOJ sẽ bắt đầu bán ra các...
Micron Technologies là một trong những nhà sản xuất bộ nhớ và giải pháp công nghệ bán dẫn hàng đầu thế giới, phục vụ nhiều ứng dụng từ máy tính cá nhân, trung tâm dữ liệu, thiết bị di động đến ngành ô tô....
Dự báo lãi suất – Năm thứ 1 (Q3): thực tế 3,4%; trước đó 3,6%; Dự báo lãi suất – Năm thứ 2 (Q3): thực tế 3,1%; trước đó 3,4%; Quyết định lãi suất của Fed: thực tế 4,25%; dự báo 4,25%; trước...
Làn sóng xanh đã đến sau khi kết thúc cuộc bầu cử Thượng viện Georgia Các cuộc biểu tình...
Hôm nay, truyền thông có thể xác nhận rằng Đảng Dân chủ đã nắm toàn bộ quyền lực sau khi họ giành...
Số người Mỹ nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp là 0,787 triệu trong tuần kết thúc vào ngày 2 tháng 1, so với 0,787 triệu...
TD BANK đã đưa ra khuyến nghị đối với cặp tiền EURUSD. Ngân hàng khuyến nghị đặt lệnh bán tại các mức sau: Vào...
Bitcoin đã vượt mức $37.000, đạt mức cao nhất mọi thời đại khoảng 37.550 đô la khi thị trường vẫn lạc quan về nhu cầu gia tăng từ các...
Thị trường Châu Âu dao động sau phiên mở cửa cao Đà tăng DE30 bị chặn lại trước mức 14.000 điểm Delivery...
Thị trường Châu Âu mở cửa cao hơn Các chỉ số phục hồi từ mức giảm khi xảy ra cuộc tấn công tại Quốc Hội Mỹ ngày hôm...
Mở màn 2021 không hề suôn sẻ cho đồng USD khiến giá vàng bị đẩy lên cao và hiện đang thách thức mốc...
Các chỉ số Mỹ kết thúc phiên giao dịch ngày hôm qua cao hơn. S&P 500 tăng 0,57%, Dow Jones tăng 1,44% và...
Báo cáo việc làm ADP là một trong những báo cáo kinh tế quan trọng nhất được phát hành ngày...
Cuộc chạy đua ở Georgia sẽ xác định ai kiểm soát Thượng viện Đảng Dân chủ đã giành được một trong hai ghế Dự đoán...
Vàng và các kim loại quý khác tăng cao hơn trong phiên giao dịch buổi sáng tại Châu Âu nhưng...
Thị trường Châu Âu giao dịch cao hơn DAX vượt qua mức ngưỡng kháng cự tại 13.700 điểm Cổ phiếu chu kỳ ở Châu Âu,...
Thị trường Châu Âu mở cửa phiên cao hơn Đảng Dân chủ có thể giành cả hai ghế trong cuộc đua vào Thượng...
Các chỉ số Mỹ kết thúc phiên giao dịch hôm qua cao hơn. S&P 500 tăng 0,71%, Dow Jones tăng 0,55% và Nasdaq...
Những biện pháp lockdown chặt chẽ ở Châu Âu Cuộc bầu cử tại Georgia Thỏa thuận sản xuất mới của OPEC + Các...
Airbnb (ABNB.US) được định giá hơn $100 tỷ đô tại thời điểm ra mắt thị trường trong đợt phát hành cổ phiếu lần...
Hôm nay là ngày đàm phán thứ hai của Hội nghị OPEC +. Các báo cáo gần đây chỉ ra rằng Nga...
