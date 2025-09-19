📈 DE30 tăng trên mức 13.500 điểm 🔼
Sự hoảng loạn gây ra bởi chủng Covid-19 mới được phát hiện ở Vương quốc Anh trong thời gian gần đây. Các thị trường Châu...
Tin tức thị trường
BOJ giữ nguyên lãi suất ở mức 0,50% với tỷ lệ bỏ phiếu 7–2; Hajime Takata và Naoki Tamura ủng hộ nâng lãi suất lên 0,75%. Một bước tiến mới hướng tới bình thường hóa chính sách: BOJ sẽ bắt đầu bán ra các...
Micron Technologies là một trong những nhà sản xuất bộ nhớ và giải pháp công nghệ bán dẫn hàng đầu thế giới, phục vụ nhiều ứng dụng từ máy tính cá nhân, trung tâm dữ liệu, thiết bị di động đến ngành ô tô....
Dự báo lãi suất – Năm thứ 1 (Q3): thực tế 3,4%; trước đó 3,6%; Dự báo lãi suất – Năm thứ 2 (Q3): thực tế 3,1%; trước đó 3,4%; Quyết định lãi suất của Fed: thực tế 4,25%; dự báo 4,25%; trước...
Đồng bảng Anh đã tăng hơn 1% trong phiên giao dịch hôm nay do có dấu hiệu Anh và EU cuối cùng dần đạt được thỏa...
Chỉ số tâm lý tiêu dùng Mỹ từ Đại học Michigan đã giảm thấp hơn xuống 80,7 trong tháng 12 từ mức ban đầu 81,4 và...
Số người Mỹ nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp vào ngày 19 tháng 12 là 0,803 triệu so với 0,885 triệu được báo cáo...
Hãy bắt đầu bài phân tích ngày hôm nay với biểu đồ Ripple khi giá tiền điện tử này giảm mạnh sau...
Thị trường Châu Âu giao dịch cao hơn vào thứ Tư DE30 tăng trên mức 13,500 điểm Quận Heidelberg cân...
Thị trường Châu Âu mở cửa đi ngang Dữ liệu thị trường nhà ở, khảo sát và tuyên bố thất nghiệp ở Mỹ Công...
Các chỉ số Mỹ kết thúc phiên giao dịch hôm qua trái chiều. Dow Jones giảm 0,67%, S&P 500 giảm 0,21% và Nasdaq...
Chứng khoán Châu Âu phục hồi Quốc hội Mỹ đã đồng ý về dự luật viện trợ Covid-19 trị giá 900 tỷ đô...
Russell 2000 (US2000) là chỉ số hoạt động tốt nhất hiện nay trong bảng xếp hạng các chỉ số chính của Mỹ. Chỉ số các công...
Cổ phiếu của Peloton (PTON.US) tăng hơn 12% sau khi nhà sản xuất thiết bị thể dục thông báo họ sẽ mua đối thủ cạnh tranh Precor...
Chỉ số Niềm tin tiêu dùng của Hội đồng Hội nghị Mỹ giảm xuống 88,6 vào tháng 12 năm 2020, từ mức 96,1 của tháng trước...
Chứng khoán châu Âu đang phục hồi sau sự sụt giảm của ngày hôm qua. Các chỉ số chính từ châu Âu...
Hôm nay, Bảng Anh lại chịu áp lực bán khi các quan chức EU xác nhận tin tức nói rằng Liên...
Thị trường châu Âu mở cửa phiên tăng nhẹ Số liệu Q3 sửa đổi từ Mỹ Niềm tin người tiêu dùng CB tháng...
Các chỉ số Mỹ kết thúc phiên giao dịch hôm qua trái chiều. Dow Jones tăng 0,12%, S&P 500 giảm 0,39% và Nasdaq...
Anh đã phát hiện ra một biến thể virus Corona mới với khả năng lây nhiễm cao Bế tắc trong đàm phán thỏa thuận Brexit Quốc...
Goldman Sachs (GS.US) - Cổ phiếu của các ngân hàng lớn của Mỹ đã tăng vọt hôm nay sau khi Cục Dự trữ Liên bang thông...
