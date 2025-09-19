Cổ phiếu Nike cao kỷ lục nhờ doanh thu tăng trưởng mạnh mẽ
Cổ phiếu của Nike (NKE.US) tăng hơn 5% sau khi công ty công bố số liệu hàng quý khả quan. Nhà sản xuất quần áo...
Tin tức thị trường
BOJ giữ nguyên lãi suất ở mức 0,50% với tỷ lệ bỏ phiếu 7–2; Hajime Takata và Naoki Tamura ủng hộ nâng lãi suất lên 0,75%. Một bước tiến mới hướng tới bình thường hóa chính sách: BOJ sẽ bắt đầu bán ra các...
Micron Technologies là một trong những nhà sản xuất bộ nhớ và giải pháp công nghệ bán dẫn hàng đầu thế giới, phục vụ nhiều ứng dụng từ máy tính cá nhân, trung tâm dữ liệu, thiết bị di động đến ngành ô tô....
Dự báo lãi suất – Năm thứ 1 (Q3): thực tế 3,4%; trước đó 3,6%; Dự báo lãi suất – Năm thứ 2 (Q3): thực tế 3,1%; trước đó 3,4%; Quyết định lãi suất của Fed: thực tế 4,25%; dự báo 4,25%; trước...
Dầu giảm 5%, DE30 giảm 600 điểm, đô la Mỹ phục hồi mạnh mẽ, sự biến động hiện đang diễn ra ở mọi nơi. Ngay vào lúc...
Những lo ngại về chủng mới của virus Corona không chỉ kéo theo tình trạng bán tháo trên thị trường chứng khoán...
Chứng khoán châu Âu mở cửa phiên với gap giảm và động thái này đã bắt đầu nhanh chóng...
Thị trường Châu Âu lao dốc vì lo ngại biến thể virus Corona mới DE30 giảm xuống dưới 13.100 điểm Các cổ phiếu sống sót...
Thị trường Châu Âu mở cửa thấp hơn Chính trị và COVID-19 hiện đang là tâm điểm chú ý Dữ liệu...
Chứng khoán Châu Á hôm nay giao dịch trái chiều. Nikkei giảm 0,2%, S&P/ASX 200 giảm 0,1%, Kospi tăng 0,2% và...
Ngân hàng Trung ương Anh đã quyết định thực hiện cách tiếp cận phòng thủ trong cuộc họp chính sách tiền...
Thị trường Châu Âu giao dịch cao hơn DE30 thử nghiệm mức 13.700 điểm và giao dịch thấp hơn 1% so với mức cao nhất mọi thời...
Bitcoin đã vượt qua mốc $20.000 lần đầu tiên vào ngày hôm qua. Tuy nhiên, động thái đi lên không...
Thị trường Châu Âu mở cửa cao hơn SNB, Ngân hàng Norges và Ngân hàng Anh công bố...
Sau khi thông tin về mức tồn kho dầu thô của Hoa Kỳ được công bố (Giảm 3.1 triệu thùng, so với mức dự báo chỉ 1.9 triệu...
Các chỉ số Mỹ kết thúc phiên giao dịch hôm qua trái chiều. S&P 500 tăng 0,18%, Nasdaq tăng 0,50%, Dow Jones...
FOMC thúc đẩy các dự báo kinh tế Cổ phiếu tăng lên mức cao nhất trong phiên giao dịch trong thời gian diễn ra hội...
FOMC đưa ra quyết định chính sách tiền tệ mới nhất. Tỷ giá không thay đổi trong khoảng 0-0,25%. Thỏa thuận cũng như tốc độ mua...
Drive Shack (DS.US) là một trong những cổ phiếu hoạt động tốt nhất trên Phố Wall hiện nay, chuyên cấp các dịch vụ giải trí...
Phản ứng của thị trường ngày hôm nay đối với quyết định của FOMC như một kẻ săn mồi đói khát. USD tăng trong khi chứng khoán...
Một báo cáo hàng tuần từ Bộ Năng lượng Mỹ về lượng dầu tồn kho được công bố lúc 3:30 chiều GMT. Tồn kho dầu:...
