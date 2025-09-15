CẬP NHẬT MỚI: Lạm phát CPI của Anh cao hơn dự kiến. GBPUSD tăng 0,4%
CPI của Anh theo năm (tháng 4) 3,5% (Dự báo 3,3%, trước đó 2,6%) CPI MoM 1,2% so với dự kiến 1% và 0,3% trước đó CPI...
Bitcoin dao động quanh mức 115.000 USD, giữ được đà tăng gần đây khi tuần mới bắt đầu. Tâm lý thị trường suy yếu nhẹ sau khi hợp đồng tương lai Nasdaq và S&P 500 giảm do thông tin về cuộc điều tra chống độc quyền đối với Nvidia. Ethereum giảm hơn 2,5%, xuống...
Micron tăng 10% trong phiên hôm nay, đạt 153 USD/cổ phiếu sau khi Citi nâng giá mục tiêu lên 175 USD (từ 150 USD). Chu kỳ tăng trưởng trong thị trường bộ nhớ vẫn duy trì nhờ rào cản gia nhập cao, nguồn cung hạn chế và nhu cầu mạnh hơn dự kiến...
Lạm phát nhích cao hơn, đơn xin trợ cấp thất nghiệp bật tăng mạnh Đúng như dự đoán, lạm phát CPI tháng 8 đã tăng lên 2,9% so với cùng kỳ (y/y) từ mức 2,7% y/y trước đó. Lạm phát lõi giữ ở mức cao 3,1% y/y. Điểm bất...
Kết thúc phiên giao dịch ngày 20/05, chỉ số S&P 500 lùi 0.39% xuống 5,940.46 điểm, còn chỉ số Nasdaq Composite...
Hôm nay, các thành viên Cục Dự trữ Liên bang Alberto Musalem và Beth Hammack đã phát biểu về chính...
Hợp đồng tương lai bạch kim đã vượt qua ngưỡng tâm lý 1000 USD, tăng vọt gần 5% sau khi dữ liệu mới nhất về nhập khẩu bạch kim của...
Cổ phiếu Pfizer (PFE.US) tăng gần 2% sau thông báo công ty sẽ mua bản quyền một liệu pháp miễn dịch ung thư mới từ gã...
Giá hợp đồng tương lai lúa mì (WHEAT) đang tăng hơn 3% trên Sàn giao dịch hàng hóa Chicago (CBOT) trong...
Các chỉ số chứng khoán Mỹ mất động lực tăng trong phiên ngày thứ Ba, với chỉ Alphabet và Tesla ghi nhận mức tăng...
Hợp đồng tương lai khí đốt tự nhiên Henry Hub (NATGAS) đang tăng hơn 5% trong phiên hôm nay, đảo ngược đợt bán tháo...
CPI của Canada theo năm (tháng 4): 1,7% (Dự báo 1,6%, trước đó 2,3%) CPI MoM: -0,1% so với dự kiến -0,2% và...
MUFG đã đưa ra khuyến nghị cho cặp tiền tệ USDJPY. MUFG khuyến nghị mở vị thế SELL (short) cho cặp tiền này với các mức sau: Điểm...
Cổ phiếu BASF giảm sau khi Jefferies hạ xếp hạng gã khổng lồ hóa chất Đức từ MUA xuống GIỮ. Cổ phiếu Deutsche Bank tăng nhẹ...
Đồng AUD suy yếu trước sức ép của USD, khi cặp AUDUSD giảm 0.5% xuống 0.6428 sau khi Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA) cắt giảm lãi...
Dữ liệu và thông tin nóng: Giá vàng thế giới đã tăng trong phiên giao dịch ngày thứ Hai tại Mỹ,...
Lịch kinh tế hôm nay tập trung vào các quyết định quan trọng của ngân hàng trung ương, với Ngân hàng Nhân...
Kết thúc phiên giao dịch ngày 19/05, chỉ số S&P 500 tiến 0.09% lên 5,963.60 điểm, đánh dấu phiên...
Credit Agricole CIB Research đã đưa ra khuyến nghị cho cặp tiền EURUSD. Credit Agricole CIB Research khuyến nghị mở vị thế mua trên cặp...
Theo hãng tin Reuters, Nippon Steel đã đề xuất một kế hoạch đầu tư có giá trị 14 tỷ USD cho hoạt động của công ty thép...
21:00 - Chỉ số Kinh tế Hàng đầu của Mỹ (Tháng 4): thực tế -1,0% MoM. Dự kiến -0,9% MoM. Trước đó -0,7% MoM (đã điều chỉnh...
Bộ Thương mại Trung Quốc đã đưa ra một số quan điểm về các hạn chế xuất khẩu chip của Mỹ nhắm vào Huawei, tuyên bố rằng Trung...
