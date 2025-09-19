Tin nóng: Chỉ số PMI Mỹ tháng 12
Sau báo cáo Châu Âu vào buổi sáng, thì đã đến lúc báo cáo các chỉ số...
Tin tức thị trường
BOJ giữ nguyên lãi suất ở mức 0,50% với tỷ lệ bỏ phiếu 7–2; Hajime Takata và Naoki Tamura ủng hộ nâng lãi suất lên 0,75%. Một bước tiến mới hướng tới bình thường hóa chính sách: BOJ sẽ bắt đầu bán ra các...
Micron Technologies là một trong những nhà sản xuất bộ nhớ và giải pháp công nghệ bán dẫn hàng đầu thế giới, phục vụ nhiều ứng dụng từ máy tính cá nhân, trung tâm dữ liệu, thiết bị di động đến ngành ô tô....
Dự báo lãi suất – Năm thứ 1 (Q3): thực tế 3,4%; trước đó 3,6%; Dự báo lãi suất – Năm thứ 2 (Q3): thực tế 3,1%; trước đó 3,4%; Quyết định lãi suất của Fed: thực tế 4,25%; dự báo 4,25%; trước...
Bitcoin vừa đạt một cột mốc quan trọng khác trong giai đoạn năm 2020 đầy ấn tượng. Tiền điện tử đã tăng lên mức cao nhất mọi thời đại...
Dữ liệu doanh số bán lẻ của Mỹ tháng 11 đã được công bố lúc 1:30 chiều GMT. Doanh số bán lẻ của Mỹ đã...
Dữ liệu PMI khả quan đến từ Đức và Pháp EU cho biết con đường dẫn đến thỏa thuận thương mại Brexit có khả năng xảy ra Adidas...
Thứ Tư dự kiến sẽ là một ngày quan trọng đối với thị trường khi lịch kinh tế đầy ắp các sự kiện và cuộc họp FOMC ...
Đồng bảng Anh tăng 0,4% sau khi Chủ tịch Ủy ban Châu Âu Ursula von der Leyen nói rằng mặc dù bà không thể nói...
Các sàn giao dịch lớn ở Châu Âu đang giao dịch trong sắc xanh vào thứ Tư sau khi chỉ số PMI mới của Pháp và...
Sơ bộ PMIs cho tháng 12 từ các nền kinh tế lớn ở Châu Âu vừa được công bố. Dữ liệu của Pháp được công bố lúc...
Cuộc họp FOMC Số liệu PMI khu vực tư nhân từ Châu Âu và Mỹ Dữ liệu bán hàng của Mỹ Đây là...
Các chỉ số của Mỹ kết thúc phiên giao dịch ngày hôm qua cao hơn. Chỉ số Dow Jones tăng 1,1%, S&P 500 tăng 1,3%...
Thị trường chứng khoán Châu Âu chủ yếu cao hơn với hy vọng về thỏa thuận thương mại Brexit EU công bố quy tắc sâu...
Bạc: Bạc đang hoạt động tốt hơn một chút so với vàng, giao dịch trong vùng tích lũy giữa $22,00/ounce - 22,80/ounce và...
Cổ phiếu của Baidu (BIDU.US) đã tăng hơn 10% sau khi công ty thông báo rằng họ đang xem xét bắt đầu sản xuất ô tô...
Sản xuất công nghiệp của Mỹ trong tháng 11 tăng 0,4% so với tháng trước và cao hơn so với dự đoán của thị trường là...
Bạc là kim loại quý có hiệu suất tốt nhất hiện nay. Mức EURUSD cao cũng như triển vọng vững chắc đối với kim loại công nghiệp...
Thị trường châu Âu giao dịch cao hơn DE30 phá vỡ trên mức 13.300 điểm CEO Volkswagen giành được sự...
Thị trường Châu Âu mở cửa đi ngang Sản xuất công nghiệp Mỹ tháng 11 Bài phát biểu của Kinh...
Các chỉ số Mỹ kết thúc phiên giao dịch hôm qua trái chiều. Dow Jones giảm 0,62%, S&P 500 giảm 0,44%, Nasdaq...
