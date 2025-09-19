Tóm tắt thị trường 14.12.2020
Kéo dài thời gian đàm phán Brexit Đức bắt đầu siết chặt các lệnh lockdown Các nhà lập pháp...
Tin tức thị trường
BOJ giữ nguyên lãi suất ở mức 0,50% với tỷ lệ bỏ phiếu 7–2; Hajime Takata và Naoki Tamura ủng hộ nâng lãi suất lên 0,75%. Một bước tiến mới hướng tới bình thường hóa chính sách: BOJ sẽ bắt đầu bán ra các...
Micron Technologies là một trong những nhà sản xuất bộ nhớ và giải pháp công nghệ bán dẫn hàng đầu thế giới, phục vụ nhiều ứng dụng từ máy tính cá nhân, trung tâm dữ liệu, thiết bị di động đến ngành ô tô....
Dự báo lãi suất – Năm thứ 1 (Q3): thực tế 3,4%; trước đó 3,6%; Dự báo lãi suất – Năm thứ 2 (Q3): thực tế 3,1%; trước đó 3,4%; Quyết định lãi suất của Fed: thực tế 4,25%; dự báo 4,25%; trước...
Cổ phiếu của Virgin Galactic (SPCE.US) giảm 17% sau khi công ty du lịch vũ trụ thông báo chuyến bay thử nghiệm mới nhất của họ được...
US500 đang tăng gần 1% trước khi mở cửa phiên giao dịch sau sự sụt giảm mạnh vào thứ Sáu do lo ngại về Brexit. Giờ đây, các...
Tình hình Brexit đã được cải thiện đáng kể trong những giờ gần đây. Các cuộc đàm phán đã...
Cổ phiếu của AstraZeneca (AZN.UK) đã giảm hơn 6% sau khi gã khổng lồ dược phẩm này tuyên bố vào thứ Bảy rằng họ sẽ mua...
Thị trường Châu Âu giao dịch cao hơn DE30 giao động ở mức 13,235 điểm Deutsche Bank xem xét về việc chia nhỏ lực...
Thị trường chứng khoán bắt đầu cao hơn trong đầu tuần Cuộc bỏ phiếu của cử tri đoàn Mỹ Đàm phán Brexit...
Chứng khoán Châu Á tăng cao hơn trong phiên hôm nay. Nikkei tăng 0,3%, S&P/ASX 200 tăng 0,26% và các...
Thị trường chứng khoán giảm vào cuối tuần. Nguyên nhân chính đến từ sự thay đổi về chính trị. Ủy ban Thị trường...
Bitcoin đang giao dịch dưới $18.000 MassMutual đã mua 100 triệu đô la bằng Bitcoin Grayscale - Quỹ ủy thác tiền điện tử lớn...
Đức cân nhắc tiến hành lệnh phong tỏa lần thứ hai trước Giáng sinh Thủ tướng Anh Boris Johnson đưa ra cảnh báo chuẩn bị...
Đồng đã có một loạt các cuộc thử nghiệm và phá vỡ mức cao nhất trong 7 năm. Giá Đồng đang giao dịch trên...
Cổ phiếu của Lululemon (LULU.US) giảm hơn 5,0% bất chấp việc nhà bán lẻ này báo cáo số liệu hàng quý khả...
Chỉ số tâm lý người tiêu dùng của Đại học Michigan đã tăng từ mức 76,9 điểm (Tháng 11) lên mức 81,40 điểm...
Thị trường châu Âu giảm DE30 giảm xuống 13.150 điểm Lufthansa có thể cắt giảm nhân sự 1.000 phi công...
Cổ phiếu của CD Projekt đã tăng 35% tính từ đầu năm đến nay Gameplay của Cyberpunk 2077 - một sản phẩm của công ty, đã...
Chúng ta vừa có một bản tin phi nông nghiệp vào cuối tuần vừa rồi, với kết quả khá trung tính, đợt NFP này...
Thị trường Châu Âu mở cửa phiên giao dịch thấp hơn Ngày thứ hai của Hội nghị Thưởng đỉnh EU Tâm lý...
