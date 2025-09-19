Bản tin ngày 11.12.2020
Hôm qua, các chỉ số Mỹ kết thúc phiên giao dịch trái chiều. Dow Jones giảm 0,23%, S&P 500 đóng cửa giảm...
Tin tức thị trường
BOJ giữ nguyên lãi suất ở mức 0,50% với tỷ lệ bỏ phiếu 7–2; Hajime Takata và Naoki Tamura ủng hộ nâng lãi suất lên 0,75%. Một bước tiến mới hướng tới bình thường hóa chính sách: BOJ sẽ bắt đầu bán ra các...
Micron Technologies là một trong những nhà sản xuất bộ nhớ và giải pháp công nghệ bán dẫn hàng đầu thế giới, phục vụ nhiều ứng dụng từ máy tính cá nhân, trung tâm dữ liệu, thiết bị di động đến ngành ô tô....
Dự báo lãi suất – Năm thứ 1 (Q3): thực tế 3,4%; trước đó 3,6%; Dự báo lãi suất – Năm thứ 2 (Q3): thực tế 3,1%; trước đó 3,4%; Quyết định lãi suất của Fed: thực tế 4,25%; dự báo 4,25%; trước...
Moderna (MRNA.US) hôm nay thông báo đã bắt đầu thử nghiệm lâm sàng vắc xin Covid 19 giai đoạn 2/3 cho trẻ em từ...
Christine Lagarde, Chủ tịch ECB, đã nói về tình trạng của nền kinh tế hỗn hợp, đồng thời nói đến những hành động của...
Số người nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu trong tuần lễ kết thúc vào ngày 5/12 là 853.000 người, so với 0,712 triệu...
ECB vẫn giữ nguyên lãi suất tái cấp vốn chính ở mức 0% như nhiều người mong đợi. Lãi suất của cơ sở cho vay cận biên...
Chứng khoán Châu Âu đang cố gắng vượt qua ảnh hưởng tiêu cực của chứng khoán thế giới. Bất chấp đợt bán tháo...
Thị trường Châu Âu mở cửa phiên giảm Hội nghị thượng đỉnh EU về ngân sách Châu Âu và quỹ...
Thị trường chứng khoán toàn cầu đã bị ảnh hưởng vào ngày hôm qua. DE30 đã thử nghiệm các mức cao...
Hôm qua, các chỉ số Mỹ giảm với cổ phiếu công nghệ bị ảnh hưởng nhiều nhất. S&P 500 đóng cửa giảm 0,79%, Dow Jones...
Ba Lan và Hungary đã chấp nhận tạm thời một đề xuất ngân sách của EU Dow Jones và S&P rút lui từ mức...
US100 Chỉ số công nghệ Mỹ Nasdaq (US100) đã có xu hướng tăng gần đây. Tại khung thời gian ngày, giá đã...
Trữ lượng dầu thô Mỹ tăng 15,189 triệu thùng sau khi kết thúc tuần vừa qua ngày 4 tháng 12, xảy ra sau khi giảm 0,679...
Cổ phiếu của GameStop (GME.US) giảm hơn 15% sau khi công ty công bố số liệu quý III. Công ty đã báo cáo khoản...
Nửa sau của phiên, chúng ta có thể quan sát thấy sự sụt giảm của cặp tiền tệ GBPUSD. Nhìn vào khung M30, hỗ trợ...
Ngân hàng Trung ương Canada giữ nguyên lãi suất chuẩn của mình ở mức giới hạn dưới 0,25%, như thị trường mong đợi. Ủy...
Thị trường Châu Âu tăng DE30 thử nghiệm mức cao sau đại dịch Covestro đưa ra dự báo chi tiết mới cho 2020 Các...
Bitcoin đang giao dịch thấp hơn trong ngày thứ hai liên tiếp, giảm xuống dưới mức $18.000 trong ngày hôm nay và tiếp tục...
Cổ phiếu của Tesco (TSCO.UK) tăng 1,9% sau khi thông báo sẽ hoàn tất việc bán các doanh nghiệp Thái Lan và...
