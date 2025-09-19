Lịch kinh tế: Ngân hàng Trung ương Canada và trữ lượng Dầu
Thị trường Châu Âu mở cửa phiên tăng nhẹ Ngân hàng Trung ương Canada quyết định giữ nguyên lãi...
Tin tức thị trường
BOJ giữ nguyên lãi suất ở mức 0,50% với tỷ lệ bỏ phiếu 7–2; Hajime Takata và Naoki Tamura ủng hộ nâng lãi suất lên 0,75%. Một bước tiến mới hướng tới bình thường hóa chính sách: BOJ sẽ bắt đầu bán ra các...
Micron Technologies là một trong những nhà sản xuất bộ nhớ và giải pháp công nghệ bán dẫn hàng đầu thế giới, phục vụ nhiều ứng dụng từ máy tính cá nhân, trung tâm dữ liệu, thiết bị di động đến ngành ô tô....
Dự báo lãi suất – Năm thứ 1 (Q3): thực tế 3,4%; trước đó 3,6%; Dự báo lãi suất – Năm thứ 2 (Q3): thực tế 3,1%; trước đó 3,4%; Quyết định lãi suất của Fed: thực tế 4,25%; dự báo 4,25%; trước...
Các chỉ số chứng khoán của Mỹ kết thúc phiên giao dịch ngày hôm qua cao hơn. S&P 500 và Nasdaq kết...
Thị trường Châu Âu kết thúc một ngày ít biến động Vàng đang dần tiến tới mốc $1900 Lợi tức...
Trong phiên giao dịch Mỹ hôm nay, chỉ có một số sự dịch chuyển nhỏ trên thị trường chứng khoán. Hãy cùng...
Boeing (BA.US) có thể được coi là một trong những người chiến thắng trong thương mại luân chuyển. Cổ phiếu tăng hơn 60% khi các...
Cổ phiếu của Stitch Fix (SFIX.US) đã mở cửa với khoảng tăng giá rất lớn vào ngày hôm nay sau khi công bố kết quả...
Điểm qua những biến động trên thị trường hàng hóa ngày 08/12/2020 Khí tự nhiên: Bất chấp dự báo...
Giá vàng đã chứng kiến sự điều chỉnh đáng kể trong vòng 3 tháng qua khi trượt gần 15% xuống mức $1765/ounce....
Thị trường Châu Âu mở cửa phiên giảm nhẹ Cuộc đàm phán thương mại giữa Thủ tướng Anh Boris Johnson...
Các chỉ số Mỹ giao dịch trái chiều sau khi kết thúc phiên ngày hôm qua. Dow Jones giảm 0,49%, S&P 500...
Giá khí đốt tự nhiên tiếp tục giảm. NAT.GAS mở cửa phiên giảm hôm nay và giá tiếp tục đi xuống....
Đa số các chỉ số châu Âu giảm 0,6% trong phiên giao dịch đầu ngày thứ Hai và FTSE 250, là chỉ số mất điểm...
GBP là đồng tiền chính có hiệu suất kém nhất trong phiên đầu tuần. Đàm phán Brexit đã không...
Chứng khoán châu Á giao dịch trái chiều vào phiên đầu tuần. Nikkei giảm 0,7%, S&P/ASX 200 tăng 0,6%,...
Chứng khoán châu Âu đã giảm điểm trong tuần trước. Dự kiến ECB sẽ tăng cường kích thích vào thứ Năm và...
Trong những ngày gần đây, chúng ta có thể nhận thấy một sự phục hồi mạnh mẽ trên thị trường kim loại quý....
Nền kinh tế Mỹ chỉ có thêm 0,245 triệu việc làm trong tháng 11, so với 0,638 triệu trong tháng 10 và thấp hơn...
