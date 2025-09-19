⛽Dầu tăng sau quyết định của OPEC 📈
Cả hai loại dầu - Brent và WTI - đều đang tăng giá hơn 2% trong ngày hôm nay sau khi OPEC + đưa ra quyết định về giới hạn...
Tin tức thị trường
BOJ giữ nguyên lãi suất ở mức 0,50% với tỷ lệ bỏ phiếu 7–2; Hajime Takata và Naoki Tamura ủng hộ nâng lãi suất lên 0,75%. Một bước tiến mới hướng tới bình thường hóa chính sách: BOJ sẽ bắt đầu bán ra các...
Xem tiếp
Micron Technologies là một trong những nhà sản xuất bộ nhớ và giải pháp công nghệ bán dẫn hàng đầu thế giới, phục vụ nhiều ứng dụng từ máy tính cá nhân, trung tâm dữ liệu, thiết bị di động đến ngành ô tô....
Xem tiếp
Dự báo lãi suất – Năm thứ 1 (Q3): thực tế 3,4%; trước đó 3,6%; Dự báo lãi suất – Năm thứ 2 (Q3): thực tế 3,1%; trước đó 3,4%; Quyết định lãi suất của Fed: thực tế 4,25%; dự báo 4,25%; trước...
Xem tiếp
Cả hai loại dầu - Brent và WTI - đều đang tăng giá hơn 2% trong ngày hôm nay sau khi OPEC + đưa ra quyết định về giới hạn...
Thách thức vẫn đang ở phía trước Thị trường lao động Hoa Kỳ đã ở mức tốt nhất trong nhiều thập kỷ trước khi xảy ra đại dịch...
Mặc dù đây là NFP đầu tiên sau kỳ bầu cử tổng thống Hoa Kỳ, tuy nhiên còn quá sớm để các chính...
Cổ phiếu của Pfizer (PFE.US) và BioNTech (BNTX.US) của Đức lần lượt tăng 3.9% và 6.5% trên thị trường sau khi các quan chức...
Chứng khoán châu Âu đang giao dịch trái chiều vào thứ Tư. Chứng khoán Đức, Pháp, Ý và Hà...
Bạc là một trong những tài sản hoạt động tốt nhất hiện nay và đang giao dịch cao hơn 10% so với mức thấp hôm thứ Hai. Bạc tiếp...
Dầu thô: ● Quyết định của OPEC về việc đẩy mạnh cắt giảm sản lượng đã bị hoãn lại đến thứ Năm, ngày 3 tháng 12 ●...
Bảng Anh chịu áp lực bán tháo nặng nề sau báo cáo của Bloomberg. Hãng tin thông báo rằng nhà...
Thị trường chứng khoán mở cửa thấp hơn vào phiên giao dịch châu Âu. Lịch kinh tế hôm nay có một số sự kiện...
Các chỉ số chứng khoán của Mỹ kết thúc phiên giao dịch ngày hôm qua cao hơn. S&P 500 tăng 1.13%, Nasdaq...
Vàng giao ngay giảm 0.1% xuống 1,813.75 USD/ounce, sau khi tăng hơn 2% trong phiên trước. Giá vàng kỳ hạn của Mỹ giảm...
Cổ phiếu châu Á tăng điểm sớm từ sự dẫn đầu mạnh mẽ của Phố Wall vào thứ Tư khi hy vọng về gói kích thích...
EURUSD - cặp tiền này đã phá vỡ trên mức 1.2000 và đang giao dịch ở mức cao nhất kể từ tháng 4 năm 2018. Điều...
Vàng đã không còn được các nhà đầu tư ưa chuộng vào thời điểm gần đây. Tuy nhiên, có...
Các chỉ số thị trường chứng khoán ở châu Âu đang giao dịch cao hơn do chứng khoán châu Á hoạt động tốt. Các...
Hợp đồng tương lai chỉ số S&P 500 (US500) và Nasdaq (US100) đã cố gắng phục hồi sau khi giảm điểm vào đầu phiên hôm...
Chứng khoán ở châu Âu mở cửa cao hơn sau dữ liệu tích cực từ châu Á. Có rất nhiều bản báo cáo...
Quốc gia cư trú bạn chọn hiện không được hỗ trợ. Vui lòng chọn quốc gia khác.
Cơ quan quản lý sẽ thay đổi khi thay đổi ngôn ngữ