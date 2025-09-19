Bản tin ngày 01.12.2020
Các chỉ số của Mỹ kết thúc phiên giao dịch ngày hôm qua ở mức thấp hơn. S&P 500 giảm 0.46%, Dow Jones giảm 0.91%,...
Tin tức thị trường
BOJ giữ nguyên lãi suất ở mức 0,50% với tỷ lệ bỏ phiếu 7–2; Hajime Takata và Naoki Tamura ủng hộ nâng lãi suất lên 0,75%. Một bước tiến mới hướng tới bình thường hóa chính sách: BOJ sẽ bắt đầu bán ra các...
Micron Technologies là một trong những nhà sản xuất bộ nhớ và giải pháp công nghệ bán dẫn hàng đầu thế giới, phục vụ nhiều ứng dụng từ máy tính cá nhân, trung tâm dữ liệu, thiết bị di động đến ngành ô tô....
Dự báo lãi suất – Năm thứ 1 (Q3): thực tế 3,4%; trước đó 3,6%; Dự báo lãi suất – Năm thứ 2 (Q3): thực tế 3,1%; trước đó 3,4%; Quyết định lãi suất của Fed: thực tế 4,25%; dự báo 4,25%; trước...
Giá vàng đã tăng vào sáng thứ Ba trong phiên châu Á. Hợp đồng tương lai vàng giao tháng...
Thị trường chứng khoán châu Á mở cửa cao hơn vào thứ Ba nhờ triển vọng vắc-xin COVID-19, đảo ngược mức giảm của ngày...
Các nhà đầu tư bitcoin đã phải đợi gần ba năm để có thể quay trở lại mức cao nhất mọi thời đại . Hôm nay, tiền điện tử...
Giấy phép xây dựng ở Canada đã giảm 14.6% trong tháng 10 xuống còn 8.2 tỷ CAD, sau khi tăng 18.6% đã được điều...
Bản nâng cấp giao thức Ethereum được chờ đợi từ lâu, còn được gọi là Serenity, sẽ chính thức ra mắt vào ngày...
Thị trường châu Âu bắt đầu một tuần mới thấp hơn. Tuy nhiên, một số chỉ số, như DAX của Đức hoặc FTSE 100 của Anh, đã tìm...
Dầu Brent (OIL) và WTI (OIL.WTI) giao dịch thấp hơn vào đầu tuần mới. Cuộc họp của OPEC+ dự kiến bắt đầu lúc 1:00 chiều giờ GMT và...
Thị trường chứng khoán châu Âu mở cửa thấp hơn sau phiên châu Á mờ nhạt. Lịch kinh tế hôm nay sẽ tập trung...
Cổ phiếu ở châu Á hầu hết đều giảm. Nikkei giảm 0.7%, S&P/ASX 200 giảm 1.2% và Kospi giao dịch thấp hơn 0.9%. Các...
Vàng giảm 5.1% trong tháng 11, khi sự lạc quan ngày càng tăng đối với vắc-xin COVID-19 và sự ổn định chính...
Nikkei của Nhật Bản tăng 0.1%, nâng mức tăng trong tháng lên 16%, mức tăng lớn nhất kể từ năm 1994 vào đầu phiên...
Thị trường tuần này ít có sự biến động đối với các nhà giao dịch cổ phiếu do kỳ nghỉ Lễ Tạ ơn ở Hoa Kỳ, tiền điện tử...
Giá dầu WTI và dầu Brent đã tăng hơn 30% chỉ trong tháng 11. Giá WTI tăng trên 45 USD / thùng trong...
Vàng đã có một tuần tồi tệ. Sau 2 ngày bán mạnh vào thứ Hai và thứ Ba, giá kim loại quý...
Vào đầu tuần này, tiền điện tử đã có một đợt phục hồi mạnh mẽ. Bitcoin đã hướng đến mức cao nhất mọi thời đại gần 20,000...
Các chỉ số chứng khoán châu Âu ít biến động vào phiên giao dịch cuối tuần. Tuy nhiên, có một...
Các chỉ số chính từ châu Âu mở cửa với ít sự biến động khi thanh khoản trên thị trường tiếp tục giảm. Phố Wall sẽ...
