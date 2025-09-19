Bản tin ngày 27.11.2020
Cổ phiếu tăng cao hơn trong phiên giao dịch châu Á. Nikkei tăng 0.4%, Kospi tăng 0.3% và các chỉ số chứng khoán...
Tin tức thị trường
BOJ giữ nguyên lãi suất ở mức 0,50% với tỷ lệ bỏ phiếu 7–2; Hajime Takata và Naoki Tamura ủng hộ nâng lãi suất lên 0,75%. Một bước tiến mới hướng tới bình thường hóa chính sách: BOJ sẽ bắt đầu bán ra các...
Micron Technologies là một trong những nhà sản xuất bộ nhớ và giải pháp công nghệ bán dẫn hàng đầu thế giới, phục vụ nhiều ứng dụng từ máy tính cá nhân, trung tâm dữ liệu, thiết bị di động đến ngành ô tô....
Dự báo lãi suất – Năm thứ 1 (Q3): thực tế 3,4%; trước đó 3,6%; Dự báo lãi suất – Năm thứ 2 (Q3): thực tế 3,1%; trước đó 3,4%; Quyết định lãi suất của Fed: thực tế 4,25%; dự báo 4,25%; trước...
Nhận định cơ bản: Mặc dù không có lưu ý đặc biệt từ biên bản họp ECB ngày hôm qua, nhưng khả năng...
Giá vàng ổn định vào thứ Sáu khi các nhà đầu tư nghi ngờ về hiệu quả của vắc-xin coronavirus giá...
Cổ phiếu châu Á chững lại gần mức cao kỷ lục vào thứ Sáu khi các nhà đầu tư cân nhắc những nghi ngờ...
Boeing (BA.US), nhà sản xuất máy bay lớn nhất của Mỹ, đã gặp khó khăn trong năm qua. Công ty không chỉ phải đối...
Theo sau một đợt tăng mạnh của BITCOIN, các “đồng tiền” khác như RIPPLE, DASH hoặc STELLAR đã chứng kiến mức tăng giá...
Biên bản cuộc họp của ECB vừa được công bố. Công bố không mang lại nhiều bất ngờ. Trong cuộc họp, ECB đã lưu...
Các chỉ số chứng khoán chính từ châu Âu ít biến động vào thứ Năm. Thanh khoản trên thị trường khá...
Dầu thô ● Tin tức lạc quan về vắc xin từ Pfizer, Moderna và AstraZeneca thúc đẩy tài sản của "nền kinh tế cũ", bao...
Thị trường kỳ hạn mở cửa trong sắc xanh trong phiên giao dịch châu Âu ngày hôm nay. Tuy nhiên, các nhà...
BITCOIN đã sụt giảm vào hôm nay sau đà tăng kéo dài gần 3 tháng. Đồng tiền này đã giảm xuống...
Các chỉ số chứng khoán Mỹ đóng cửa trái chiều trong phiên giao dịch hôm qua. S&P 500 giảm 0.16%, Dow...
Cục Dự trữ Liên bang đã công bố biên bản họp FOMC lúc 7 giờ tối GMT. Các thành viên tại cuộc họp đã...
US100 Bài phân tích hôm nay sẽ bắt đầu với chỉ số các công ty công nghệ Hoa Kỳ - Nasdaq (US100). Về phương...
Giá vàng tiếp tục giữ vững trên ngưỡng tâm lý ở mức $1,800. Biên bản cuộc họp tháng 11 về chính...
Cổ phiếu châu Á giảm nhẹ vào thứ Năm khi đà tăng nóng trên thị trường toàn cầu tạm lắng, các...
Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp tại Mỹ là 0.778 triệu trong tuần kết thúc vào ngày 21 tháng 11, so với 0.742 triệu...
Thị trường châu Âu có diễn biến trái chiều vào thứ Tư. Không có yếu tố dẫn dắt rõ ràng nào...
Ta có thể nhận ra việc tăng giá kỷ lục diễn ra gần như ở khắp thị trường những ngày gần đây. Dow Jones chạm mức 30,000 điểm...
