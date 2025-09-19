Lịch kinh tế: Dữ liệu kinh tế Mỹ sụt giảm trước dịp Lễ Tạ Ơn
Thị trường châu Âu mở cửa đi ngang Dữ liệu kinh tế Mỹ sụt giảm trước ngày Lễ Tạ Ơn Công bố biên bản...
Tin tức thị trường
BOJ giữ nguyên lãi suất ở mức 0,50% với tỷ lệ bỏ phiếu 7–2; Hajime Takata và Naoki Tamura ủng hộ nâng lãi suất lên 0,75%. Một bước tiến mới hướng tới bình thường hóa chính sách: BOJ sẽ bắt đầu bán ra các...
Xem tiếp
Micron Technologies là một trong những nhà sản xuất bộ nhớ và giải pháp công nghệ bán dẫn hàng đầu thế giới, phục vụ nhiều ứng dụng từ máy tính cá nhân, trung tâm dữ liệu, thiết bị di động đến ngành ô tô....
Xem tiếp
Dự báo lãi suất – Năm thứ 1 (Q3): thực tế 3,4%; trước đó 3,6%; Dự báo lãi suất – Năm thứ 2 (Q3): thực tế 3,1%; trước đó 3,4%; Quyết định lãi suất của Fed: thực tế 4,25%; dự báo 4,25%; trước...
Xem tiếp
Thị trường châu Âu mở cửa đi ngang Dữ liệu kinh tế Mỹ sụt giảm trước ngày Lễ Tạ Ơn Công bố biên bản...
Chỉ số chứng khoán Dow Jones gần đây đã đạt mức cao nhất mọi thời đại. Tuy nhiên, chúng ta có thể thấy rằng mức...
Các chỉ số của Mỹ tăng mạnh vào ngày hôm qua. Dow Jones và S&P 500 đóng cửa ở mức cao kỷ lục, lần...
Thị trường chứng khoán châu Âu tăng mạnh vào thứ Ba khi giới đầu tư hoan nghênh thông báo của chính...
Vàng sụt giảm khi chỉ số Dow của Phố Wall đạt mức cao lịch sử trên 30,000 điểm cùng với các chỉ số chứng khoán...
Tại Phố Wall hôm thứ Ba, chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng 1.54%, trong khi S&P 500 tăng 1.62% lên 3,635.41. Nasdaq Composite...
Đà tăng mạnh mẽ của BITCOIN đã bắt đầu vào đầu tháng 10 nhưng phải đến vài ngày gần đây, hầu hết các...
Các chỉ số chứng khoán Hoa Kỳ kết thúc phiên giao dịch ngày hôm qua trong sắc xanh. S&P 500 tăng 0.56%,...
Vàng giao ngay giảm 0.1% xuống 1,834.40 USD/ounce vào lúc 01:05 GMT. Vàng đã giảm 2.2% vào thứ Hai, chạm...
Sau công bố liên quan đến hiệu quả của vaccine Covid 19 từ tập đoàn Pfizer và Moderna, tưởng chừng như giá Vàng...
Chứng khoán châu Á mở cửa cao hơn vào thứ Ba khi tiến độ vắc-xin COVID-19 đã thúc đẩy tâm lý...
Giá dầu tăng vọt phản ánh khác sự lạc quan về vắc-xin mà nhà đầu tư đang chứng kiến trên thị trường những ngày...
Chứng khoán Châu Á khởi sắc vào đầu tuần. S&P/ASX 200 tăng 0.3%, Kospi tăng 1.9% và các chỉ số chứng...
Kết quả đầy hứa hẹn của vắc xin Moderna đã không thể kéo dài đà tăng trên thị trường chứng khoán. Sự chú...
Giá vàng giao ngay giao dịch lần cuối ở mức 1,871.07 USD vào thứ Sáu, tăng 4.77 USD, tương đương 0.3%. Trong tuần, vàng...
Các chỉ số chứng khoán châu Á tăng vào sáng thứ Hai với hy vọng về vắc xin coronavirus đã thúc...
Quốc gia cư trú bạn chọn hiện không được hỗ trợ. Vui lòng chọn quốc gia khác.
Cơ quan quản lý sẽ thay đổi khi thay đổi ngôn ngữ