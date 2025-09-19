Lịch kinh tế: Doanh số bán lẻ của Canada; tranh cãi giữa Bộ Tài chính Hoa Kỳ và Fed
Bộ Tài chính Hoa Kỳ từ chối gia hạn một số chương trình cho vay khẩn cấp của Fed Báo cáo doanh số bán...
BOJ giữ nguyên lãi suất ở mức 0,50% với tỷ lệ bỏ phiếu 7–2; Hajime Takata và Naoki Tamura ủng hộ nâng lãi suất lên 0,75%. Một bước tiến mới hướng tới bình thường hóa chính sách: BOJ sẽ bắt đầu bán ra các...
Micron Technologies là một trong những nhà sản xuất bộ nhớ và giải pháp công nghệ bán dẫn hàng đầu thế giới, phục vụ nhiều ứng dụng từ máy tính cá nhân, trung tâm dữ liệu, thiết bị di động đến ngành ô tô....
Dự báo lãi suất – Năm thứ 1 (Q3): thực tế 3,4%; trước đó 3,6%; Dự báo lãi suất – Năm thứ 2 (Q3): thực tế 3,1%; trước đó 3,4%; Quyết định lãi suất của Fed: thực tế 4,25%; dự báo 4,25%; trước...
Sự biến động đang gia tăng trên thị trường chứng khoán gần đây. Các cuộc bầu cử Hoa Kỳ cũng như tin tức tích cực về vắc...
Thị trường châu Á hôm nay có nhiều tâm lý trái chiều. Nikkei mất 0.42%, Kospi tăng 0.07% và...
Ngày hôm qua, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin cho biết ông đã từ chối gia hạn các chương trình...
Các chỉ số chứng khoán Mỹ đã kết thúc phiên giao dịch hôm qua trong sắc xanh. S&P 500 tăng 0.39%, Dow...
Tâm lý lo ngại rủi ro xuất hiện trên thị trường trước phiên Âu Thị trường mong đợi dữ liệu nhà ở của...
Bitcoin đã tăng vượt ngưỡng kháng cự chính ở mức $17.000, mức chưa từng thấy kể từ tháng 1 năm 2018. Chúng ta cần lưu...
Hôm qua, các chỉ số Mỹ đóng cửa phiên giảm. S&P 500 giảm 0,48%, Dow Jones giảm 0,56% và Nasdaq đóng cửa...
Giá Cà Phê lại đang chịu áp lực do cơn bão Iota có khả năng ảnh hưởng nghiêm trọng đến cây trồng...
Chỉ số chính của Tây Ban Nha là một trong những sản phẩm tăng trưởng tốt nhất sau khi có tin tức về vaccine. Điều này...
Thị trường Châu Âu mở cửa đi ngang Mỹ công bố doanh số bán lẻ và sản lượng công nghiệp Báo...
Các chỉ số Mỹ đã ghi nhận mức tăng mạnh ngày hôm qua nhờ tin tức về vắc xin từ Moderna. S&P 500 tăng 1,16%, Dow Jones...
Thị trường chứng khoán trải qua một bước nhảy vọt trong khi vàng lao dốc sau khi Moderna công bố kết quả thử nghiệm tạm thời vắc-xin...
Các chỉ số chứng khoán Mỹ đã kết thúc phiên giao dịch hôm qua trong sắc xanh. S&P 500 đóng cửa...
Thị trường châu Âu khởi động tuần mới trong sắc xanh DE30 dao động giữa vùng 13,250 điểm và đường trung bình...
Một Hiệp định thương mại tự do lớn đã được ký kết bởi 15 quốc gia từ khu vực Châu Á - Thái Bình Dương, bao...
Các chỉ số chứng khoán Mỹ đã kết thúc phiên giao dịch hôm thứ Sáu trong sắc xanh. S&P 500 đóng...
Thông báo từ Pfizer và BioNTech chắc chắn là sự kiện lớn nhất trong tuần trước. Tuy nhiên, kết quả tạm thời đầy hứa hẹn...
• Giá Bitcoin vượt qua mức $16,000 • PayPal cho phép khách hàng mua, bán và nắm giữ tiền điện...
