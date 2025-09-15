CẬP NHẬT MỚI: US100 cố gắng phục hồi mặc dù Trung Quốc cảnh báo về xuất khẩu chip của Hoa Kỳ
Bộ Thương mại Trung Quốc đã đưa ra một số quan điểm về các hạn chế xuất khẩu chip của Mỹ nhắm vào Huawei, tuyên bố rằng Trung...
Tin tức thị trường
Bitcoin dao động quanh mức 115.000 USD, giữ được đà tăng gần đây khi tuần mới bắt đầu. Tâm lý thị trường suy yếu nhẹ sau khi hợp đồng tương lai Nasdaq và S&P 500 giảm do thông tin về cuộc điều tra chống độc quyền đối với Nvidia. Ethereum giảm hơn 2,5%, xuống...
Xem tiếp
Micron tăng 10% trong phiên hôm nay, đạt 153 USD/cổ phiếu sau khi Citi nâng giá mục tiêu lên 175 USD (từ 150 USD). Chu kỳ tăng trưởng trong thị trường bộ nhớ vẫn duy trì nhờ rào cản gia nhập cao, nguồn cung hạn chế và nhu cầu mạnh hơn dự kiến...
Xem tiếp
Lạm phát nhích cao hơn, đơn xin trợ cấp thất nghiệp bật tăng mạnh Đúng như dự đoán, lạm phát CPI tháng 8 đã tăng lên 2,9% so với cùng kỳ (y/y) từ mức 2,7% y/y trước đó. Lạm phát lõi giữ ở mức cao 3,1% y/y. Điểm bất...
Xem tiếp
Nvidia tiết lộ một số thông báo lớn tại Computex Đài Bắc hôm thứ Hai, bao gồm các công nghệ AI mới cho robot...
Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Atlanta Raphael Bostic cho biết lạm phát không giảm xuống mức mục tiêu của Fed nhanh như mong đợi...
Giá khí đốt tự nhiên (NATGAS) hôm nay giảm 4,2% và đang phá vỡ xuống dưới đường EMA 200 ngày (đường màu...
Tình hình chung của thị trường: Thị trường chứng khoán châu Âu suy yếu sau chuỗi tăng điểm kéo dài năm...
Hôm nay, hợp đồng tương lai trên Chỉ số Biến động CBOE (VIX) đang tăng gần 5%, một lần nữa vượt lên trên mức 20 điểm, trong bối...
Thị trường tiền điện tử đã giảm nhẹ sau quyết định của Moody's. Tổ chức này đã hạ bậc xếp hạng tín nhiệm của Mỹ từ AAA,...
Vàng phục hồi 1,6%, thách thức mức kháng cự quanh 3.250 khi giới đầu tư phản ứng trước làn sóng “Bán sạch...
Hợp đồng tương lai của mã S&P 500 đã chấm dứt chuỗi tăng kéo dài suốt một tuần qua sau khi giật lùi gần 1,2% đầu...
Lịch kinh tế ngày thứ Hai thường nhẹ nhàng. Các dữ liệu đến từ Trung Quốc có tầm ảnh hưởng lớn nhất đối lên tâm...
Dữ liệu và thông tin nóng: Giá vàng thế giới đã có sự phục hồi mạnh mẽ trong phiên sáng...
Kết thúc phiên giao dịch ngày 16/05, chỉ số S&P 500 tiến 0.70% lên 5,958.38 điểm, chỉ số Nasdaq Composite cộng 0.52% lên...
Vàng kết phiên cuối tuần với sự sụt giảm khi nhu cầu đối với các tài sản rủi ro tiếp tục gia tăng và S&P 500 có...
Cổ phiếu của công ty Quantum Computing thuộc lĩnh vực điện toán lượng tử và khoa học máy tính đã tăng 36% trong...
Theo các nguồn tin thân cận, được Reuters trích dẫn độc quyền, Boeing đã đạt được một thỏa thuận sơ bộ với các công...
Hàng tồn kho doanh nghiệp Hoa Kỳ MoM: 0,1% (Dự báo 0,2%, Trước đó 0,2%) Chỉ số thị trường nhà ở NAHB của Hoa Kỳ: 34 (Dự...
Tâm lý người tiêu dùng của Đại học Michigan (sơ bộ): 50,8 (Dự báo 53,4, trước đó 52,2); mức thấp thứ hai được ghi...
Thị trường chứng khoán Mỹ mở cửa hôm thứ Sáu với mức tăng nhẹ khi những tín hiệu lạc quan gần đây đã giảm bớt....
