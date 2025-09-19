🚀 US100 tăng mạnh, hướng đến mức kỷ lục👁🗨
Thị trường chứng khoán đã chứng kiến một pha quay đầu tăng điểm ngoạn mục vào tuần trước và tâm trạng phấn khởi tiếp...
Tin tức thị trường
BOJ giữ nguyên lãi suất ở mức 0,50% với tỷ lệ bỏ phiếu 7–2; Hajime Takata và Naoki Tamura ủng hộ nâng lãi suất lên 0,75%. Một bước tiến mới hướng tới bình thường hóa chính sách: BOJ sẽ bắt đầu bán ra các...
Micron Technologies là một trong những nhà sản xuất bộ nhớ và giải pháp công nghệ bán dẫn hàng đầu thế giới, phục vụ nhiều ứng dụng từ máy tính cá nhân, trung tâm dữ liệu, thiết bị di động đến ngành ô tô....
Dự báo lãi suất – Năm thứ 1 (Q3): thực tế 3,4%; trước đó 3,6%; Dự báo lãi suất – Năm thứ 2 (Q3): thực tế 3,1%; trước đó 3,4%; Quyết định lãi suất của Fed: thực tế 4,25%; dự báo 4,25%; trước...
Associated Press, CNN và Fox News tuyên bố rằng Joe Biden đã thắng cuộc bầu cử tổng thống Hoa Kỳ. Bất chấp sức ép...
Bầu cử Mỹ đã diễn ra nhưng các tranh cãi về tính hợp pháp của kết quả vẫn đang gây chú ý. Việc tái...
Các chỉ số chứng khoán Mỹ tăng ngày thứ tư liên tiếp. S&P 500 và Dow Jones tăng 1.95% trong khi Nasdaq tăng...
Tính đến nay, Bitcoin đang có hiệu suất tốt trong Q4 2020. Đồng tiền điện tử 40% so với cuối tháng 9 sau...
Chiến thắng của Biden trong cuộc đua Tổng thống Mỹ đã có thể gần như là chắc chắn. Điều đó được xem là một...
Nhà đầu tư tham khảo đồ thị kỹ thuật cũng như là diễn biến của US100, GOLD và DE30 sau đêm Bầu cử. US100 US100 đã...
Ngân hàng Trung Ương Anh công bố mức lãi suất chính thức từ 12:00 đến 7:00 sáng (giờ GMT). Nhà đầu tư kì...
Như đã nhấn mạnh ngay từ đầu rằng Cuộc bầu cử này sẽ khác với tất cả các cuộc bầu cử khác do đại dịch và cuộc...
Chứng khoán Mỹ đã có phiên giao dịch tích cực, khi chỉ số Dow Jones tăng gần 200 điểm, S&P 500 tăng gần 1.8% và...
Các phiếu bầu cử của Mỹ vẫn đang được kiểm với nhiều phiếu còn lại là phiếu vắng mặt. Điều này có lợi cho ứng cử viên...
Ngày càng có nhiều kết quả nhưng vẫn còn quá sớm để gọi tên ai là người giành được nhiệm kỳ 4 năm...
Cuộc bầu cử tổng thống Mỹ vẫn chưa có kết quả cuối cùng. Không một tổ chức tin tức lớn nào của Mỹ dự báo...
Cổ phiếu tăng giá khi đến ngày bỏ phiếu US500 vượt qua mức trung bình động 200 giờ PayPal, McKesson và...
Florida là một trong những bang mà Trump phải giành được chiến thắng và đây sẽ là một trong những bang công...
Cổ phiếu Alibaba (BABA.US) đã phải chịu áp lực trong phiên giao dịch trước giờ mở cửa sau khi có báo cáo...
