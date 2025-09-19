CADJPY - khuyến nghị từ Morgan Stanley
Morgan Stanley đã đưa ra khuyến nghị cho cặp tiền CADJPY Ngân hàng khuyến nghị đặt lệnh mua với cặp tiền tại các mức sau: Vào...
BOJ giữ nguyên lãi suất ở mức 0,50% với tỷ lệ bỏ phiếu 7–2; Hajime Takata và Naoki Tamura ủng hộ nâng lãi suất lên 0,75%. Một bước tiến mới hướng tới bình thường hóa chính sách: BOJ sẽ bắt đầu bán ra các...
Micron Technologies là một trong những nhà sản xuất bộ nhớ và giải pháp công nghệ bán dẫn hàng đầu thế giới, phục vụ nhiều ứng dụng từ máy tính cá nhân, trung tâm dữ liệu, thiết bị di động đến ngành ô tô....
Dự báo lãi suất – Năm thứ 1 (Q3): thực tế 3,4%; trước đó 3,6%; Dự báo lãi suất – Năm thứ 2 (Q3): thực tế 3,1%; trước đó 3,4%; Quyết định lãi suất của Fed: thực tế 4,25%; dự báo 4,25%; trước...
Thị trường chứng khoán đã giảm mạnh vào tuần trước do nhiều nước ở châu Âu ban bố tình trạng phong tỏa...
JP Morgan đã đưa ra khuyến nghị cho cặp tiền AUDCAD. Ngân hàng khuyến nghị bán cặp tiền tạicác mức sau: Vào...
TD BANK đã đưa ra khuyến nghị đối với cặp tiền USDJPY. Ngân hàng khuyến nghị đặt lệnh bán cặp tiền tại các...
Kết thúc phiên giao dịch ngày thứ Hai, các chỉ số Mỹ tăng. Dow Jones tăng 1,6%, S&P 500 tăng 1,2% và Nasdaq tăng...
Cổ phiếu của Norwegian Cruise Line Holdings (NCLH.US), là một trong những nhà khai thác du thuyền lớn nhất, đã giảm gần...
giá Dầu đã phục hồi sau khi giảm mạnh đến 6% trong phiên Á. Điều này liên quan đến việc Nga muốn gia hạn việc cắt...
Chỉ số PMI sản xuất của Viện Quản lý Cung ứng (ISM) đã tăng từ mức 55,4 của tháng trước lên 59,3 trong tháng 10...
Mùa thu nhập đã chậm lại Bầu cử tổng thống Mỹ trở thành chủ đề được quan tâm nhất Quyết định lãi...
Đồng bảng Anh đã chạm mức 1,2855 USD trong phiên giao dịch hôm nay, mức thấp nhất kể từ ngày 7 tháng 10, sau...
Dầu bắt đầu tuần mới với sự sụt giảm đáng kể. Dầu WTI giao dịch ở mức thấp hơn 3% sau khi giảm tới 6% trong phiên châu Á....
Chứng khoán châu Á tăng điểm trong phiên giao dịch đầu tuần. Nikkei tăng 1,4%, S&P/ASX 200 tăng 0,4% và Kospi...
Thời điểm Bầu cử đã đến! Người dân Mỹ sẽ quyết định xem giữa Trump và Biden, ai sẽ là người lãnh đạo trong vòng...
EURUSD đang ở gần mức thấp nhất từ tháng 9, đồng thời cũng gần với mức thoái lui 50,0 của sóng giảm dài hạn, bắt...
Facebook (FB.US) đã báo cáo lợi nhuận 2,72 đô la mỗi cổ phiếu trong Quý 3/2020, vượt qua ước tính đồng thuận...
Hôm thứ Năm, đồng euro giảm xuống mức thấp nhất trong 4 tuần sau khi Chủ tịch Ngân hàng Trung ương Châu Âu báo hiệu...
Trong quý 3, EBay (EBAY.US) thu được 85 xu trên mỗi cổ phiếu, tăng so với mức 53 cent của một năm trước. Trong khi đó,...
Các báo cáo kết quả kinh doanh theo quý từ Big Four công nghệ (4 công ty công nghệ lớn nhất) khá...
