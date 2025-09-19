NÓNG: Đồng lira Thổ Nhĩ Kỳ lại chạm đáy khi căng thẳng địa chính trị leo thang
Lần đầu tiên trong lịch sử, đồng lira của Thổ Nhĩ Kỳ chạm mức đáy kỷ lục là 8,0880 với mỗi USD sau khi Tổng thống Erdoğan thách...
Tin tức thị trường
BOJ giữ nguyên lãi suất ở mức 0,50% với tỷ lệ bỏ phiếu 7–2; Hajime Takata và Naoki Tamura ủng hộ nâng lãi suất lên 0,75%. Một bước tiến mới hướng tới bình thường hóa chính sách: BOJ sẽ bắt đầu bán ra các...
Micron Technologies là một trong những nhà sản xuất bộ nhớ và giải pháp công nghệ bán dẫn hàng đầu thế giới, phục vụ nhiều ứng dụng từ máy tính cá nhân, trung tâm dữ liệu, thiết bị di động đến ngành ô tô....
Dự báo lãi suất – Năm thứ 1 (Q3): thực tế 3,4%; trước đó 3,6%; Dự báo lãi suất – Năm thứ 2 (Q3): thực tế 3,1%; trước đó 3,4%; Quyết định lãi suất của Fed: thực tế 4,25%; dự báo 4,25%; trước...
Khoảng 140 công ty trong nhóm S&P 500 đã báo cáo thu nhập Thu nhập khả quan bất ngờ, tuy nhiên dữ...
Hôm thứ 6, thị trường duy trì tâm lý lạc quan khi các nhà đầu tư làm ngơ trước sự leo thang của Covid19....
IBEX 35 bắt đầu tuần với một tin tức tiêu cực và đang giao dịch ở mức thấp ở quanh 6,880, cùng với các chỉ số Châu...
Thị trường khởi động một ngày thứ Hai với tâm trạng tồi tệ và mọi thứ bắt đầu tụt dốc. Số liệu thống kê tình hình...
Lại có thêm thông tin về lãi suất âm từ Vương quốc Anh. Haldane chỉ ra rằng mức lãi suất như thế này đang...
Trong những ngày gần đây, chúng ta có thể nhận thấy làn sóng tăng giá rõ ràng trên...
Tesla đã công bố báo cáo thu nhập quý 3 vào thứ Tư sau khi kết thúc phiên giao dịch chính...
0,787 triệu người Mỹ đã nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp là trong tuần kết thúc vào ngày 17 tháng 10, so...
Chứng khoán Ý đã giảm gần 1% trong những giờ giao dịch đầu tiên, nối tiếp mức giảm mạnh của ngày hôm qua,...
Ngân hàng Trung ương Thổ Nhĩ Kỳ đã giữ lãi suất repo chuẩn trong một tuần ở mức 10,25%, trong khi các nhà...
Thị trường chứng khoán châu Âu đi xuống sâu hơn vào thứ Năm. Một lần nữa các chỉ số từ châu Âu giảm...
Netflix phát hành báo cáo thu nhập cho quý 3 năm 2020 Doanh thu cao hơn dự kiến, nhưng EPS không đạt Tăng...
Dự trữ dầu thô ở Mỹ giảm 1,001 triệu thùng trong tuần kết thúc vào ngày 16 tháng 10, sau mức giảm 3,818 triệu...
Chứng khoán kỳ hạn toàn cầu đã tăng điểm trong phiên châu Á nhưng mọi thứ đã thay đổi sau khi thị trường...
Bộ trưởng Bộ Y tế Salvador Illa cho biết Tây Ban Nha sẽ trở thành quốc gia châu Âu đầu tiên đạt 1 triệu ca nhiễm Corona. Chính...
Bitcoin đã có một động thái tăng mạnh kể từ đầu tháng 9. Đà đi lên đã tăng tốc trong tuần này...
