🚀 EURUSD chạm mức cao nhất trong tháng
Hôm nay EURUSD tăng vọt, nối tiếp đà tăng của ngày hôm qua và chạm mức cao nhất kể từ ngày 21 tháng...
BOJ giữ nguyên lãi suất ở mức 0,50% với tỷ lệ bỏ phiếu 7–2; Hajime Takata và Naoki Tamura ủng hộ nâng lãi suất lên 0,75%. Một bước tiến mới hướng tới bình thường hóa chính sách: BOJ sẽ bắt đầu bán ra các...
Micron Technologies là một trong những nhà sản xuất bộ nhớ và giải pháp công nghệ bán dẫn hàng đầu thế giới, phục vụ nhiều ứng dụng từ máy tính cá nhân, trung tâm dữ liệu, thiết bị di động đến ngành ô tô....
Dự báo lãi suất – Năm thứ 1 (Q3): thực tế 3,4%; trước đó 3,6%; Dự báo lãi suất – Năm thứ 2 (Q3): thực tế 3,1%; trước đó 3,4%; Quyết định lãi suất của Fed: thực tế 4,25%; dự báo 4,25%; trước...
TD BANK đã đưa ra khuyến nghị cho cặp tiền AUDNZD. Ngân hàng khuyến nghị mua cặp tiền với các mức sau: Điểm vào...
Thị trường toàn cầu bắt đầu phiên giao dịch hôm thứ Hai với tâm trạng lạc quan nhưng tâm lý tích cực...
Theo nhà phân tích hàng đầu của Apple, Ming-Chi Kuo của TF International, số lượng đặt mua trước của iPhone 12 cao hơn...
Ý ghi nhận kỷ lục mới 11.705 ca nhiễm COVID-19 mới vào Chủ nhật vừa rồi. Thủ tướng Conte cho biết tình hình đã...
Thị trường chứng khoán châu Âu mở cửa phiên tăng sau kì nghỉ cuối tuần. Thị trường kỳ vọng rằng các cuộc đàm...
Cuộc bầu cử tổng thống Mỹ đang đến gần. Trump và Biden sẽ đối đầu với nhau trong một cuộc tranh luận cuối cùng vào tuần tới. Các...
Hầu hết các chỉ số của Châu Á Thái Bình Dương đều tăng. Nikkei tăng 1,2%, S&P/ASX 200 tăng 1,1%, Kospi tăng...
Các cổ phiếu công ty khai thác vàng có thể là một khoản đầu tư thay thế tuyệt vời thay cho việc đầu tư trực tiếp...
Cơ quan quản lý hàng không của Châu Âu đã tuyên bố rằng máy bay 737 Max của Boeing (BA.US) đáp...
Mỹ đã phát hành báo cáo doanh số bản lẻ cho tháng 9. Kết quả thực tế cao kỳ vọng của thị trường khi...
Báo cáo chính Tâm lý người tiêu dùng Michigan đã tăng từ mức 80,4 điểm lên 81,2 điểm trong...
Gần đây, chỉ số biến động VOLX không có biến động lớn nhưng hôm qua, VOLX chứng kiến một động thái tăng chính kể...
GBPUSD đã giảm xuống từ mức cao trong ngày, từ 1.2960 xuống còn 1.2870 sau báo cáo của Reuters. Theo như tin...
Các chỉ số của Mỹ hôm qua đều giảm. S&P 500 đóng cửa giảm 0,15%, Nasdaq giảm 0,47% và Dow Jones giảm 0,07%. Russell...
Tâm trạng lạc quan trên thị trường từ thứ Hai và thứ Ba đã hoàn toàn bốc hơi khi số ca nhiễm COVID tăng...
