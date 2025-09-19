Bản tin sáng 15/10: Trung Quốc cáo buộc Mỹ phá hoại hòa bình và ổn định ở eo biển Đài Loan
Các chỉ số của Mỹ hôm qua đều giảm. S&P 500 giảm 0,66%, Nasdaq giảm 0,8% và Dow Jones đóng cửa giảm 0,58%. Russell...
Tin tức thị trường
BOJ giữ nguyên lãi suất ở mức 0,50% với tỷ lệ bỏ phiếu 7–2; Hajime Takata và Naoki Tamura ủng hộ nâng lãi suất lên 0,75%. Một bước tiến mới hướng tới bình thường hóa chính sách: BOJ sẽ bắt đầu bán ra các...
Xem tiếp
Micron Technologies là một trong những nhà sản xuất bộ nhớ và giải pháp công nghệ bán dẫn hàng đầu thế giới, phục vụ nhiều ứng dụng từ máy tính cá nhân, trung tâm dữ liệu, thiết bị di động đến ngành ô tô....
Xem tiếp
Dự báo lãi suất – Năm thứ 1 (Q3): thực tế 3,4%; trước đó 3,6%; Dự báo lãi suất – Năm thứ 2 (Q3): thực tế 3,1%; trước đó 3,4%; Quyết định lãi suất của Fed: thực tế 4,25%; dự báo 4,25%; trước...
Xem tiếp
DE30 Nhìn vào biểu đồ trên khung H4, chúng ta có thể thấy rằng xu hướng tăng gần đây đã bị chặn lại...
Concho Resources (CXO.US), một công ty tham gia vào lĩnh vực thăm dò hydrocacbon, đã tăng mạnh trong phiên giao dịch hôm...
Trong phiên giao dịch hôm nay, có thể nhận thấy sự phục hồi trên thị trường kim loại quý vốn đang chịu áp lực...
Trước giờ mở cửa phiêm Mỹ hôm nay, 3 ngân hàng lớn của Mỹ đã công bố kết quả kinh doanh quý 3 của họ...
GBP đã tăng vọt vào thứ Tư khi Vương quốc Anh nói rằng họ sẽ tiếp tục đàm phán với Liên minh châu Âu....
Các chỉ số Mỹ kết thúc phiên giao dịch ngày hôm qua giảm nhẹ. Dow Jones giảm 0,55%, S&P 500 giảm 0,63%...
Cổ phiếu của Apple (AAPL.US) đã biến động tích cực trước sự kiện về iPhone ngày hôm nay. Đây là...
Thị trường chứng khoán toàn cầu có xu hướng giảm trong phiên giao dịch hôm nay. Chỉ số DAX của Đức (DE30) giảm hơn 1%, xuống...
JPMorgan đã công bố kết quả quý 3 trước khi phiên Mỹ bắt đầu hôm nay. Ngân hàng lớn của Mỹ đã đạt...
Hợp đồng tương lai chứng khoán của Mỹ đã phục hồi hoàn toàn khoản lỗ do tin tức bi quan về vaccine từ Johnson...
Các chỉ số Mỹ đã ghi nhận mức tăng mạnh vào ngày hôm qua. S&P 500 tăng 1,64% và Dow Jones tăng 0,88%....
Dillard's (DDS.US) - cổ phiếu đã tăng tới 19% trong phiên giao dịch trước thị trường vào thứ Hai sau khi giám đốc danh...
Xung đột năm nay ở Libya khiến sản lượng dầu ở nước này giảm xuống dưới 100.000 thùng / ngày. Tuy nhiên, lệnh ngừng bắn đạt...
TD BANK đã đưa ra khuyến nghị đối với cặp tiền CHFJPY. Ngân hàng khuyến nghị bán đối với cặp tiền này tại...
Cổ phiếu của Ford (F.US) đã tăng hơn 7% sau khi nhà phân tích Micheal Ward của Benchmark nâng mức khuyến nghị đối với...
Nasdaq (US100) vượt qua mốc 12.000, tăng gần 2,5%. Do đó, chỉ số này đang ở mức cao nhất kể từ ngày 3 tháng 9 và thấp...
Donald Trump đã trở lại cuộc đua vào Nhà Trắng, và từ chối tranh luận trực tuyến với Joe Biden. Thời hạn Brexit đang đến gần...
