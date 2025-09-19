❗ Phân tích kỹ thuật: EURUSD 📈
Đồng đô la Mỹ đang chịu áp lực bán vào ngày giao dịch gần cuối tuần. Nhìn vào biểu đồ kỹ của EURUSD...
BOJ giữ nguyên lãi suất ở mức 0,50% với tỷ lệ bỏ phiếu 7–2; Hajime Takata và Naoki Tamura ủng hộ nâng lãi suất lên 0,75%. Một bước tiến mới hướng tới bình thường hóa chính sách: BOJ sẽ bắt đầu bán ra các...
Micron Technologies là một trong những nhà sản xuất bộ nhớ và giải pháp công nghệ bán dẫn hàng đầu thế giới, phục vụ nhiều ứng dụng từ máy tính cá nhân, trung tâm dữ liệu, thiết bị di động đến ngành ô tô....
Dự báo lãi suất – Năm thứ 1 (Q3): thực tế 3,4%; trước đó 3,6%; Dự báo lãi suất – Năm thứ 2 (Q3): thực tế 3,1%; trước đó 3,4%; Quyết định lãi suất của Fed: thực tế 4,25%; dự báo 4,25%; trước...
Cổ phiếu của HCA Healthcare (HCA.US) đã tăng hơn 7% trong phiên giao dịch trước giờ mở cửa sau khi công ty sở hữu và...
Kim loại quý là tài sản có hiệu suất tốt nhất hôm nay với mức tăng từ 1% đến hơn 2%. Sự suy yếu của đồng đô...
Credit Agricole đã đưa ra khuyến nghị cho cặp tiền tệ GBPCHF. Ngân hàng khuyến nghị đặt lệnh Mua đối với cặp tiền với các...
Trong tuần kết thúc vào ngày 3 tháng 10, số người Mỹ nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp là 0,840 triệu, so với 0,837 triệu...
DE30 Nhìn vào biểu đồ của DE30, chúng ta có thể thấy rằng chỉ số Đức đã bị bật lại từ vùng kháng cự...
Hợp đồng tương lai chứng khoán châu Âu mở cửa phiên ở mức cao Biên bản cuộc họp ECB sẽ được công bố...
DE30 bắt đầu một ngày giao dịch khác với động lực rất lạc quan, dễ dàng vượt qua mức 13000 khi mở cửa phiên giao ngay tại Đức....
Các chỉ số của Mỹ kết thúc phiên giao dịch ngày hôm qua tăng. S&P 500 tăng 1,74%, Nasdaq tăng 1,88% và...
DẦU Theo Goldman Sachs, dự báo ngân sách của Ả Rập Xê Út dự báo giá dầu ở mức $50 trong vòng...
Thị trường giao dịch trái chiều trước khi mở cửa phiên châu Âu Powell phát biểu về triển vọng kinh tế Các...
Các chỉ số Mỹ kết thúc phiên giao dịch ngày hôm qua với mức tăng vững chắc. Dow Jones tăng 1,68%, S&P 500 tăng...
Nhìn vào biểu đồ trên khung H4, có thể thấy giá một lần nữa đang thử nghiệm vùng kháng cự quan...
Tâm trạng lạc quan có thể được nhận thấy trên thị trường tài chính toàn cầu vào đầu tuần mới. Tâm...
Credit Agricole đã đưa ra khuyến nghị cho cặp tiền USDJPY. Ngân hàng khuyến nghị đặt lệnh mua đối với cặp tiền ở các mức...
Hiện tại, chúng ta đang bước vào giai đoạn mà giá khí đốt NATGAS trở nên biến động mạnh theo mùa. Mặc dù...
