Bình luận chuyên sâu: Thị trường mong đợi gì từ bản tin NFP tháng 9?
Thị trường việc làm Mỹ vẫn là tâm điểm được chú ý khi nền kinh tế phục hồi sau khủng hoảng vì đại dịch và báo...
Tin tức thị trường
BOJ giữ nguyên lãi suất ở mức 0,50% với tỷ lệ bỏ phiếu 7–2; Hajime Takata và Naoki Tamura ủng hộ nâng lãi suất lên 0,75%. Một bước tiến mới hướng tới bình thường hóa chính sách: BOJ sẽ bắt đầu bán ra các...
Micron Technologies là một trong những nhà sản xuất bộ nhớ và giải pháp công nghệ bán dẫn hàng đầu thế giới, phục vụ nhiều ứng dụng từ máy tính cá nhân, trung tâm dữ liệu, thiết bị di động đến ngành ô tô....
Dự báo lãi suất – Năm thứ 1 (Q3): thực tế 3,4%; trước đó 3,6%; Dự báo lãi suất – Năm thứ 2 (Q3): thực tế 3,1%; trước đó 3,4%; Quyết định lãi suất của Fed: thực tế 4,25%; dự báo 4,25%; trước...
Đà tăng của Dầu OIL.WTI đã dừng lại tại vùng kháng cự quan trọng trong ngày hôm nay. Giá Dầu WTI bị...
Chỉ số PMI sản xuất tháng 9 từ Viện Quản lý Cung ứng (ISM) vào tháng 9 đã giảm từ mức 56,0 của tháng...
Bảng Anh là đồng tiền chính hoạt động kém nhất hiện nay. Sự sụt giảm tăng nhanh sau khi báo chí đưa tin rằng Liên...
Giá BẠC có một năm ấn tượng khi tăng hơn 30% so với đầu năm nay bất chấp đợt bán tháo lớn gần đây. Giá...
Các chỉ số của Mỹ kết thúc phiên giao dịch ngày hôm qua cao hơn. S&P 500 tăng 0,83%, Nasdaq tăng 0,74% và...
Hôm thứ Hai, Caesars Entertainment (CZR.US) đã tiết lộ một đề nghị trị giá 2,9 tỷ bảng Anh bằng tiền mặt (3,7 tỷ USD) để...
Giá khí đốt tự nhiên đang chịu áp lực từ các dự báo thời tiết trung hạn của Mỹ. Mặc dù trong tuần tới,...
Hai yếu tố góp phần khiến thị trường Cà phê giảm giá trong tháng 9: vụ mùa bội thu trong năm 2020 và...
Theo Báo cáo Tình trạng Dầu mỏ của EIA, tồn kho Dâu thô tại Mỹ giảm 1,98 triệu thùng trong tuần kết thúc...
Báo cáo ADP cho tháng 9, gợi ý cuối cùng trước khi bảng lương phi nông nghiệp NFP được công bố vào...
JPMorgan đã đưa ra khuyến nghị cho cặp tiền EURUSD. Ngân hàng khuyến nghị đặt lệnh bán cặp tiền tại các mức sau: Vào...
Các chỉ số châu Âu sau khi Cuộc tranh luận tổng thống Mỹ đầu tiên giữa Donald Trump và Joe Biden trở nên cực...
Big Lots (BIG.US) ước tính thu nhập quý 3 của họ sẽ từ 50 - 70 cent cho mỗi cổ phiếu, so với kỳ vọng của các nhà...
Giá Dầu thô đã giảm trong ngày thứ Ba do lo ngại về tốc độ phục hồi nhu cầu lại một lần nữa xuất hiện. WTI giảm xuống dưới...
Chỉ còn 5 tuần nữa là cuộc bầu cử tổng thống Hoa Kỳ sẽ diễn ra. Các cuộc thăm dò ý kiến dư luận cho thấy bất kỳ...
JP Morgan đã đưa ra khuyến nghị đối với cặp tiền GBPUSD Ngân hàng khuyến nghị đặt lệnh bán đối với cặp tiền với các...
Chỉ số Niềm tin Người tiêu dùng của Hội đồng Hội nghị Hoa Kỳ đã tăng lên 101,8 vào tháng 9 năm 2020, từ mức 84,8...
