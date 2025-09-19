CẬP NHẬT: Đức lún sâu vào giảm phát trong tháng 9
Tỷ lệ lạm phát hàng năm ở Đức được xác nhận là -0,2% vào tháng 9 năm 2020, giảm so với mức 0,0% của tháng...
Tin tức thị trường
BOJ giữ nguyên lãi suất ở mức 0,50% với tỷ lệ bỏ phiếu 7–2; Hajime Takata và Naoki Tamura ủng hộ nâng lãi suất lên 0,75%. Một bước tiến mới hướng tới bình thường hóa chính sách: BOJ sẽ bắt đầu bán ra các...
Micron Technologies là một trong những nhà sản xuất bộ nhớ và giải pháp công nghệ bán dẫn hàng đầu thế giới, phục vụ nhiều ứng dụng từ máy tính cá nhân, trung tâm dữ liệu, thiết bị di động đến ngành ô tô....
Dự báo lãi suất – Năm thứ 1 (Q3): thực tế 3,4%; trước đó 3,6%; Dự báo lãi suất – Năm thứ 2 (Q3): thực tế 3,1%; trước đó 3,4%; Quyết định lãi suất của Fed: thực tế 4,25%; dự báo 4,25%; trước...
Đồng lira của Thổ Nhĩ Kỳ đã phải chịu áp lực trong một thời gian dài. Việc nới lỏng tiền tệ nhằm giúp phục hồi tăng...
GBPUSD đã bắt đầu phiên giao dịch ngày thứ Hai với một động thái đi lên. Nhìn vào biểu đồ H4, chúng...
Các chỉ số chứng khoán châu Âu bắt đầu tuần mới với việc mở cửa phiên tăng mạnh. Không có tin tức đặc biệt...
Sau 1 tuần biến động, các trader đang tìm kiếm các dấu hiệu của sự ổn định. Đợt điều chỉnh lớn nhất kể từ tháng 3 đã...
Chúng ta có thể nhận thấy BẠC đã giảm mạnh hồi đầu tuần. Tuy nhiên sau đó, giá BẠC đã bật lên...
Hôm nay, Mỹ đã công bố số liệu đơn đặt hàng lâu bền trong tháng 8. Sau khi ghi nhận sự tăng trưởng trong tháng...
Chứng khoán châu Âu đã cố gắng phục hồi trong đầu phiên hôm nay nhưng nỗ lực này đã thất bại và...
Cổ phiếu của CarMax Inc (KMX.US) - nhà bán lẻ ô tô đã qua sử dụng lớn nhất tại Mỹ, đã giảm hơn 10% trong...
Số người Mỹ nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp là 0,870 triệu trong tuần kết thúc vào ngày 19 tháng 9, so với 0,860 triệu...
Tuần này, EURUSD đang ở trong xu hướng giảm. Nhìn vào khoảng H4, mức hỗ trợ chính nằm tại 1.1580 và được xác...
Đây là một điều bất ngờ khi Ngân hàng Trung ương Thổ Nhĩ Kỳ đã cố gắng chống lại áp lực tăng lãi suất trong...
Chỉ số môi trường kinh doanh Ifo ở Đức đã tăng từ mức 92,6 của tháng trước lên 93,40 vào tháng 9,...
Hôm qua, nỗ lực phục hồi của chứng khoán Mỹ đã kết thúc bằng một đợt giảm xóa sạch đà tăng trong buổi sáng....
Gần đây, USDCHF đã ở trong một xu hướng giảm. Tuy nhiên, tỷ giá đã phá vỡ giới hạn trên của kênh giá...
Theo Báo cáo Tình trạng Dầu mỏ của EIA, Dự trữ dầu thô tại Mỹ giảm 1,639 triệu thùng trong tuần kết thúc vào...
