Tồn kho Dầu thô Mỹ giảm ít hơn dự kiến
Theo Báo cáo Tình trạng Dầu mỏ của EIA, Dự trữ dầu thô tại Mỹ giảm 1,639 triệu thùng trong tuần kết thúc vào...
Tin tức thị trường
BOJ giữ nguyên lãi suất ở mức 0,50% với tỷ lệ bỏ phiếu 7–2; Hajime Takata và Naoki Tamura ủng hộ nâng lãi suất lên 0,75%. Một bước tiến mới hướng tới bình thường hóa chính sách: BOJ sẽ bắt đầu bán ra các...
Micron Technologies là một trong những nhà sản xuất bộ nhớ và giải pháp công nghệ bán dẫn hàng đầu thế giới, phục vụ nhiều ứng dụng từ máy tính cá nhân, trung tâm dữ liệu, thiết bị di động đến ngành ô tô....
Dự báo lãi suất – Năm thứ 1 (Q3): thực tế 3,4%; trước đó 3,6%; Dự báo lãi suất – Năm thứ 2 (Q3): thực tế 3,1%; trước đó 3,4%; Quyết định lãi suất của Fed: thực tế 4,25%; dự báo 4,25%; trước...
PMI Sản xuất của Hoa Kỳ đã tăng từ 53,1 vào tháng 8 lên 53,50 trong tháng 9, phù hợp với kỳ vọng của các...
Thị trường châu Âu tiếp tục tăng điểm xóa đi đợt bán tháo hôm thứ Hai DE30 thử nghiệm khu...
Hôm nay, Đức và Pháp đã công bố các số liệu PMI. Kết quả các số liệu khá hỗn hợp vì PMI...
Kim loại quý gần đây đang chịu áp lực bất chấp Fed tỏ ra cực kỳ ôn hòa. Lý do chính là sức mạnh...
Cổ phiếu Tesla (TSLA.US) tiếp tục trượt dốc trước sự kiện “Ngày pin” được tổ chức vào 9:30pm BST hôm...
Sự chú ý đang đổ dồn vào dữ liệu PMI từ Châu Âu Các bài phát biểu của các...
Các chỉ số Mỹ kết thúc phiên giao dịch ngày thứ Ba tăng. Dow Jones tăng 0,52%, S&P 500 tăng 1,05% trong khi Nasdaq...
Hiệp hội Môi giới Bất động sản Quốc gia đã công bố dữ liệu bán nhà hiện có tại Hoa Kỳ trong tháng 8. Sau...
Sự sụt giảm ngày hôm qua trên thị trường chứng khoán châu Âu đã góp phần vào đà đi xuống...
Chuyện gì đã xảy ra? Các cổ phiếu công nghệ, vốn đang nhận được nhiều sự chú ý trong năm nay, đã trải...
Tuần này, đô la Mỹ đang tăng mạnh trên thị trường forex và điều này đặc biệt rõ ràng đối với GBPUSD....
Trevor Milton, người sáng lập và chủ tịch của Nikola (NKLA.US), đã quyết định từ chức chủ tịch điều hành và quyết định...
Phiên điều trần của Chủ tịch Fed Jerome Powell Thống đốc NHTW Anh, Bailey phát biểu Ngày thứ hai của kỳ nghỉ lễ Ngân...
Chúng ta có thể nhận thấy rằng USD/JPY đã có xu hướng tăng nhanh trong vài giờ qua. Cặp tiền này đã...
BẠC là sản phẩm có hiệu suất kém nhất trên thị trường hàng hóa hôm nay. Giá kim loại quý...
Credit Agricole đã đưa ra khuyến nghị cho cặp tiền USDJPY Ngân hàng khuyến nghị đặt lệnh mua đối với cặp tiền này...
JP Morgan đã đưa ra khuyến nghị đối với cặp tiền EURJPY Ngân hàng khuyến nghị đặt lệnh bán đối với cặp tiền này...
