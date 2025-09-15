Ukraine cho rằng những yêu cầu của Nga trong cuộc đàm phán tại Istanbul là "phi thực tế"🚩
Một nguồn tin ngoại giao Ukraine được truyền thông trích dẫn cho biết các yêu cầu của Nga tại các cuộc đàm phán...
Tin tức thị trường
Bitcoin dao động quanh mức 115.000 USD, giữ được đà tăng gần đây khi tuần mới bắt đầu. Tâm lý thị trường suy yếu nhẹ sau khi hợp đồng tương lai Nasdaq và S&P 500 giảm do thông tin về cuộc điều tra chống độc quyền đối với Nvidia. Ethereum giảm hơn 2,5%, xuống...
Micron tăng 10% trong phiên hôm nay, đạt 153 USD/cổ phiếu sau khi Citi nâng giá mục tiêu lên 175 USD (từ 150 USD). Chu kỳ tăng trưởng trong thị trường bộ nhớ vẫn duy trì nhờ rào cản gia nhập cao, nguồn cung hạn chế và nhu cầu mạnh hơn dự kiến...
Lạm phát nhích cao hơn, đơn xin trợ cấp thất nghiệp bật tăng mạnh Đúng như dự đoán, lạm phát CPI tháng 8 đã tăng lên 2,9% so với cùng kỳ (y/y) từ mức 2,7% y/y trước đó. Lạm phát lõi giữ ở mức cao 3,1% y/y. Điểm bất...
19:30, Hoa Kỳ - Khởi công xây dựng nhà ở trong tháng 4: Tổng cộng: thực tế 1,361 triệu; dự báo 1,364 triệu;...
Giá RIPPLE đang di chuyển trong kênh tăng kể từ đầu tháng Tư. Nhìn vào khung thời gian H4, một nhịp điều chỉnh giảm đã...
Cặp tiền GBPJPY đã di chuyển trong xu hướng tăng kể từ tuần thứ hai của tháng Tư. Về mặt kỹ thuật, giá đã vượt qua vùng...
Dữ liệu và thông tin nóng: Giá vàng thế giới đã có sự hồi phục trong phiên thứ Năm (15/5), vượt...
USD/JPY giảm 0.8% xuống 145.20 khi thị trường phản ứng với dữ liệu lạm phát Mỹ mờ nhạt và tăng trưởng GDP bất ngờ bền bỉ của Nhật Bản ở mức...
Lịch kinh tế hôm nay tập trung vào dữ liệu thị trường nhà ở Mỹ, chỉ số tâm lý người tiêu dùng, cùng...
Kết thúc phiên giao dịch ngày 15/05, chỉ số S&P 500 tiến 0.41% lên 5,916.93 điểm, còn chỉ số Dow Jones cộng...
Cổ phiếu UnitedHealth Group (UNH) đã giảm mạnh 15% vào thứ Năm, kéo dài đà giảm xuống hơn 50% trong tháng qua...
Sản lượng công nghiệp của Hoa Kỳ MoM đạt 0% so với dự kiến 0,1% và trước đó -0,3%. Sản lượng sản xuất cũng thấp hơn kỳ vọng,...
Hôm nay, Dick’s Sporting Goods đã xác nhận việc công ty mua lại Foot Locker Inc. với giá 2,4 tỷ USD, định giá...
Cổ phiếu Walmart tăng sau khi gã khổng lồ bán lẻ báo cáo thu nhập quý 1 tốt hơn dự kiến. UnitedHealth...
Dầu giảm 3% do tiến triển trong các cuộc đàm phán hạt nhân giữa Iran và Mỹ. Sau nhiều tháng đàm phán,...
Hôm nay, Jerome Powell, Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang, đã phát biểu về chính sách tiền tệ trong một sự kiện do...
PPI của Hoa Kỳ theo năm (tháng 4): 2,4% (Dự báo 2,5%, trước đó 2,7%) PPI của Hoa Kỳ theo tháng: -0,5% (Dự báo...
Theo công ty môi giới bất động sản nhà ở, Redfin (RDFN.US), doanh số bán nhà đang chờ xử lý ở Mỹ đã giảm...
TIN MỚI: GDP sơ bộ QoQ Khu vực đồng euro: 0.3% (Dự báo 0.4%, Trước đó 0.4%) GDP sơ bộ YoY Khu vực đồng euro: 1.2% so với kỳ vọng...
