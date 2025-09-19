Phân tích kỹ thuật: US100
Đầu tuần này, chúng ta có thể thấy thị trường chứng khoán tiếp tục giảm điểm, tiếp nối đà giảm trong thời gian...
Tin tức thị trường
BOJ giữ nguyên lãi suất ở mức 0,50% với tỷ lệ bỏ phiếu 7–2; Hajime Takata và Naoki Tamura ủng hộ nâng lãi suất lên 0,75%. Một bước tiến mới hướng tới bình thường hóa chính sách: BOJ sẽ bắt đầu bán ra các...
Micron Technologies là một trong những nhà sản xuất bộ nhớ và giải pháp công nghệ bán dẫn hàng đầu thế giới, phục vụ nhiều ứng dụng từ máy tính cá nhân, trung tâm dữ liệu, thiết bị di động đến ngành ô tô....
Dự báo lãi suất – Năm thứ 1 (Q3): thực tế 3,4%; trước đó 3,6%; Dự báo lãi suất – Năm thứ 2 (Q3): thực tế 3,1%; trước đó 3,4%; Quyết định lãi suất của Fed: thực tế 4,25%; dự báo 4,25%; trước...
DE30 đã giảm 2% trong phần đầu phiên giao dịch ngày thứ Hai. Đây có thể là bước đầu tiên hướng tới một...
Tuần trước, Cổ phiếu của Ngân hàng đã rơi xuống mức thấp nhất kể từ hồi tháng 5 sau một báo cáo của BuzzFeed...
Chủ tịch Fed Powell điều trần trước Quốc hội trong ba ngày liên tiếp Ngày lễ Ngân hàng ở Nhật Bản Tuần này...
Các chỉ số Mỹ kết thúc phiên giao dịch ngày thứ Sáu ở mức thấp. Chỉ số Dow Jones giảm 0,9% trong khi S&P 500 giảm 1,0%...
Cuộc họp quan trọng của Fed đã diễn ra, nhưng các thị trường vẫn chưa xác định được các mức giá chính. Hãy...
Chỉ số chính của Tây Ban Nha đang giao dịch ở mức thấp hơn 2% trong phiên giao dịch cuối tuần. Nhìn vào biểu đồ kỹ...
Trong khi gần đây thị trường tập trung nhiều vào các sản phẩm US100, Dầu WTI hoặc Vàng ,thì Đậu nành đang...
Chỉ số tâm lý người tiêu dùng Hoa Kỳ Dữ liệu doanh số bán lẻ của Canada Hôm nay lại là một...
Các chỉ số của Mỹ kết thúc phiên giao dịch ngày thứ Năm ở mức thấp hơn. Dow Jones giảm 0,5% trong khi S&P 500 giảm 0,8%...
Số người Mỹ nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp là 0,860 triệu trong tuần kết thúc vào ngày 12 tháng 9, so với 0,884 triệu...
Chúng ta có thể nhận thấy sự sụt giảm mạnh mẽ trên thị trường chứng khoán Hoa Kỳ sau khi phiên Mỹ mở cửa. Nhìn...
Giá khí đốt tự nhiên (NATGAS) giảm khoảng 11% trong ngày hôm nay, nhiều nhất kể từ tháng 1 năm 2019. Giá...
Mặc dù FOMC đã rất cố gắng để tỏ ra ôn hòa vào ngày hôm qua nhưng với thị trường tăng giá chủ...
Ngân hàng Trung ương Anh vừa công bố quyết định lãi suất. Đồng thuận thị trường cho thấy thị trường mong đợi một quyết định...
Quyết định của Fed phù hợp với kỳ vọng của thị trường. Biểu đồ cho thấy lãi suất sẽ ở gần mức 0 đến năm 2023 và lãi suất...
Trong vòng chưa đầy một giờ nữa, Fed sẽ công bố quyết định chính sách tiền tệ của mình cùng với các dự...
